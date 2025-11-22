Kompany et le Bayern se font peur... avant de dérouler !

Photo: © photonews

Mais qui peut arrêter ce Bayern Munich ? Mené de deux buts à domicile, le Rekordmeister a renversé la tendance et a fini par écraser Fribourg.

À ce stade, c'est à se demander si le Bayern Munich ne le fait pas exprès afin de garder du suspens. En effet, ce samedi, les hommes de Vincent Kompany étaient bien mal embarqués après un peu plus d'un quart d'heure contre le SC Fribourg.

Le Bayern était en effet mené de deux buts suite à des buts de Suzuki et Manzambi. Invaincu cette saison, le club bavarois tremblait sur ses bases... du moins pour un bref laps de temps. C'est tout d'abord le prodige Karl Lennart qui fera 1-2 dès la 22e minute.

Le Bayern, invincible ? 

Le show Michael Oliseh commencera ensuite juste avant la pause avec un but égalisateur très important (45e+2, 2-2). Un coup dur pour Fribourg qui ne s'en remettra pas. En seconde période, ce sont Upamecano (55e), Kane (60e) et Nicolas Jackson (78e) qui vont permettre au Bayern de prendre le large.

Oliseh fixera le score à 6-2 à la 84e minute, confirmant son excellent match et offrant un score de tennis à l'équipe de Vincent Kompany, toujours invaincue en Bundesliga.

Le Bayern Munich compte 8 points d'avance sur le Bayer Leverkusen en Bundesliga et une impressionnante différence de buts de +33 après 11 matchs ; à titre de comparaison, le Bayer n'en est qu'à +12. Kompany peut-il réussir une saison "invincible" en championnat ? 

