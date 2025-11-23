L'Olympic puni par le Beerschot, Léandro Rousseau et Stef Peeters plombent le RWDM

La 14e journée de D1B s'est conclue ce soir avec deux rencontres au programme. L'Olympic Charleroi et le RWDM Brussels font grise mine

Après la courte défaite (0-1) contre le Beerschot, le RWDM avait la périlleuse mission de se reprendre du côté du Patro Eisden. Malgré la domination territoriale des Molenbeekois, la première mi-temps est équilibrée, avec assez peu de travail pour les deux gardiens.

En deuxième mi-temps, c'est le Patro qui a poussé (13 tirs après la pause). Les hommes de Stijn Stijnen en ont été récompensés dans les dix dernières minutes avec l'ouverture du score tardive de Léandro Rousseau.

FT | Léandro Rousseau offre la victoire au Patro Eisden en fin de rencontre. 💪💫 #PATRWD pic.twitter.com/SraNXR0Go5 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 23, 2025

Bien servi par Stef Peeters, l'ancien de l'Olympic Charleroi a profité d'un moment d'inattention de la défense des visiteurs pour offrir la victoire aux siens. 1-0, score final : le Patro remonte à la cinquième place, à deux points du RFC Liège (et un match de moins) tandis que le RWDM reste bloqué à la neuvième place.

Le Beerschot garde le cap

Dans l'autre rencontre de l'après-midi, l'Olympic a pris un mauvais départ contre le Beerschot. Après un peu plus d'un quart d'heure, Arnold Vula a exploité un centre très tendu de Colin Dagba pour faire 0-1. Les Dogues ont timidement tenté de revenir au score, mais ce sont les Anversois qui ont fait le break en contre à l'heure de jeu.

FT | Le Beerschot reste dans le sillage du KV Kortrijk et du SK Beveren ! 🐀🙌 #ROCBEE pic.twitter.com/j7lUH8WV8B — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 23, 2025

Malgré la réduction du score signée Karl Ndedi pour l'Olympic, le Beerschot s'impose à la Neuville et reste à quatre points de la deuxième place de Courtrai. De leur côté, les Dogues restent à l'avant-dernière place, deux points au-dessus du Club NXT.