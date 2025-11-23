L'Olympic puni par le Beerschot, Léandro Rousseau et Stef Peeters plombent le RWDM
Photo: © photonews
Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !
La 14e journée de D1B s'est conclue ce soir avec deux rencontres au programme. L'Olympic Charleroi et le RWDM Brussels font grise mine
Après la courte défaite (0-1) contre le Beerschot, le RWDM avait la périlleuse mission de se reprendre du côté du Patro Eisden. Malgré la domination territoriale des Molenbeekois, la première mi-temps est équilibrée, avec assez peu de travail pour les deux gardiens.
En deuxième mi-temps, c'est le Patro qui a poussé (13 tirs après la pause). Les hommes de Stijn Stijnen en ont été récompensés dans les dix dernières minutes avec l'ouverture du score tardive de Léandro Rousseau.
FT | Léandro Rousseau offre la victoire au Patro Eisden en fin de rencontre. 💪💫 #PATRWD pic.twitter.com/SraNXR0Go5— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 23, 2025
Bien servi par Stef Peeters, l'ancien de l'Olympic Charleroi a profité d'un moment d'inattention de la défense des visiteurs pour offrir la victoire aux siens. 1-0, score final : le Patro remonte à la cinquième place, à deux points du RFC Liège (et un match de moins) tandis que le RWDM reste bloqué à la neuvième place.
Le Beerschot garde le cap
Dans l'autre rencontre de l'après-midi, l'Olympic a pris un mauvais départ contre le Beerschot. Après un peu plus d'un quart d'heure, Arnold Vula a exploité un centre très tendu de Colin Dagba pour faire 0-1. Les Dogues ont timidement tenté de revenir au score, mais ce sont les Anversois qui ont fait le break en contre à l'heure de jeu.
FT | Le Beerschot reste dans le sillage du KV Kortrijk et du SK Beveren ! 🐀🙌 #ROCBEE pic.twitter.com/j7lUH8WV8B— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 23, 2025
Malgré la réduction du score signée Karl Ndedi pour l'Olympic, le Beerschot s'impose à la Neuville et reste à quatre points de la deuxième place de Courtrai. De leur côté, les Dogues restent à l'avant-dernière place, deux points au-dessus du Club NXT.
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot