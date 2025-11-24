"Je trouve ça inacceptable" : la direction d'un club de Pro League va devoir s'expliquer pour ses propos

Westerlo s'est senti lésé après le but refusé contre La Gantoise. L'entraîneur Issame Charaï a vivement critiqué l'arbitrage, mais selon Jonathan Lardot, la décision était entièrement justifiée.

Des hors-jeu au millimètre près, on en voit de plus en plus dans le football moderne. Mais celui signalé à Westerlo - La Gantoise était particulièrement propice aux discussions. En conférence de presse, Issame Charaï était d'ailleurs remonté contre l'arbitrage.

L'entraîneur campinois est allé jusqu'à dire que c'était "une honte pour le football belge". Au mircro de DAZN, Jonathan Lardot est revenu sur cet épisode. Il donne tort à Charaï, estimant que le VAR a parfaitement fait son travail.

😡 l Jonathan Lardot n'a pas apprécié les propos du coach de Westerlo en conférence de presse (DAZN)



"Je compte bien demander une réunion avec les dirigeants du club de Westerlo" pic.twitter.com/TrLJyNtOWT — Ma Pro League (@MaProLeague) November 24, 2025

"Non, il n'y a absolument pas eu d'erreur. Le VAR a fait son travail de manière très efficace, ils ont examiné les deux joueurs de Gand impliqués dans la phase de hors-jeu. Le latéral gauche ne se trouvait pas en position de dernier défenseur, cela a été confirmé", commence-t-il.

Un dialogue dans le vent

Le responsable des arbitres en a gros sur le cœur : "Il y a quelque chose qui me dérange. Il y a eu une discussion positive entre l'arbitre et Westerlo, lors de laquelle l'arbitre a montré les images de la VAR, car même un millimètre de hors-jeu reste hors-jeu. Même avec toutes ces informations, le club est allé à la conférence de presse pour critiquer l'arbitrage".

"Je trouve cela vraiment inacceptable. Nous sommes ouverts à la discussion ou à donner des explications sur une éventuelle erreur d'arbitrage, mais si l'on parle négativement de l'arbitrage de cette façon, alors qu'ils savent parfaitement ce qu'il en est, cela me dérange. Ce n'est pas la manière dont je souhaite collaborer", conclut Lardot, qui compte bien demander une réunion avec les dirigeants de Westerlo.