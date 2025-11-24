Le prochain changement d'entraîneur à prévoir ? Les supporters réclament sa tête

La pression commence à monter en bas de tableau avec la victoire de Dender. Le Cercle de Bruges est en mauvaise posture, l'état de forme de l'équipe inquiète sérieusement.

En gagnant 0-3 au Standard lors de la cinquième journée, le Cercle avait accéléré le licenciement de Mircea Rednic, le premier de la saison de Pro League. Désormais, c'est Onur Cinel qui semble plus que jamais menacé. C'est que depuis cette soirée euphorique du mois d'août, le Cercle n'a plus remporté le moindre match.

Les Groen en Zwart restent sur un bilan de 5 sur 30. Même Dender et l'Antwerp font mieux sur ce laps de temps. La lanterne rouge n'est d'ailleurs plus que quatre points plus bas et a enfin lancé sa saison avec sa première victoire.

Qui pour rectifier le tir ?

Un scénario qui fait encore monter un peu plus la pression dans la lutte pour le maintien. L'Antwerp a d'ailleurs limogé Stef Wils dans la foulée de la défaite d'hier soir. Onur Cinel connaîtra-t-il le même sort ? Nous n'en sommes pas encore là. Mais après la défaite à l'Union, Hannes Van der Bruggen a dû aller calmer ses supporters.

C'est ensuite lui qui a été envoyé à l'interview : "Nous avons absolument besoin d'une victoire. Le stress commence à devenir très pesant. Était-ce encore une erreur de jeunesse qui a causé la perte de balle sur le premier but encaissé ? Je ne sais vraiment plus, chaque semaine, j'ai l'impression de me répéter lorsque je commence à analyser notre match. Je ne sais plus vraiment quoi en penser ou quoi dire".

Une impuissance qui transparaît également du discours de Cinel en conférence de presse : "En première mi-temps, le match était équilibré, mais l'Union a complètement mérité sa victoire. On joue toujours un match pour le gagner, mais ce que j'ai vu était différent des sept ou huit dernières rencontres".

Plus les semaines passent, plus la nécessité d'une profonde remise en question apparaît clé pour redresser la barre. Les trois matchs en une semaine se profilant (contre Zulte Waregem et le Standard en championnat, La Gantoise en Coupe) apparaissent comme l'enchaînement de tous les dangers.