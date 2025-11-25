Correction à Stamford Bridge : Chelsea balaye un Barça impuissant en Ligue des champions

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Chelsea a infligé une vraie giflée au FC Barcelone en Ligue des champions. 3-0 et retour à la maison pour les hommes de Flick.

Chelsea et Barcelone s’affrontaient dans l’une des affiches les plus attendues de la soirée en Ligue des champions. Deux grands clubs face à face et un début de match très animé à Stamford Bridge.

Chelsea beaucoup plus fort

Les Blues ont pris l’avantage dans le jeu et ont forcé une première erreur. Sur un ballon mal dégagé, Jules Koundé a dévié la balle dans son propre but, offrant l’ouverture du score à Chelsea. Barcelone, en difficulté, a perdu Ronald Araujo, expulsé pour un second carton jaune juste avant la pause.

Avec un joueur de plus, Chelsea a continué à pousser. Estevao Willian, très en vue, a inscrit un splendide but, laissant le défenseur catalan sur place. Les hommes de Flick ne trouvaient pas de solutions et peinaient à exister.

Liam Delap a marqué le troisième but après une belle action collective. Chelsea était au-dessus du Barça. Ni Lamine Yamal ni Robert Lewandowski n'ont pu changer le cours du match ce soir.

Chelsea s’offre une belle victoire et monte au classement (5e). Barcelone s’enfonce un peu plus et se trouve à la 15e place.

Commentaire
Chelsea
FC Barcelone

