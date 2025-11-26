Harry Kane explique ce qui rend Vincent Kompany si spécial : "Je suis vraiment impressionné"

Le Bayern se prépare pour un déplacement compliqué en Ligue des champions à Arsenal, mais un étonnant climat de confiance règne dans le vestiaire. Harry Kane loue ouvertement la méthode de Vincent Kompany, qui selon lui fait progresser l'équipe vers un niveau supérieur.

Vincent Kompany prépare actuellement le duel de Ligue des champions contre Arsenal. C’est un véritable test pour le Rekordmeister, qui est toujours invaincu cette saison. Les Gunners occupent seuls la première place de la Premier League.

Arsenal aura en plus l’avantage du terrain. Les hommes de Vincent Kompany devront tout donner pour prendre des points à Londres. Le coach belge n’a pas besoin de motiver outre mesure ses joueurs : il est évident qu’ils aiment jouer pour lui.

Kane encense Kompany

Harry Kane l’a encore montré lors de la conférence de presse avant la rencontre. Mais alors, qu’est-ce qui rend Vincent Kompany si spécial ? "C’est incroyable la manière dont il gère les joueurs, dont nous nous entraînons et dont il aborde les matchs. Il montre parfaitement comment une équipe doit se comporter."

"La façon dont nous exerçons un pressing haut sans crainte et n’hésitons pas à aller au duel en un contre un… cette mentalité et cette volonté de dominer nous donnent énormément de confiance", a-t-il poursuivi.

Lire aussi… "Cela ne me surprend absolument pas" : Mikel Arteta évoque la réussite de Vincent Kompany au Bayern›Harry Kane trouve lui-même remarquable le niveau affiché par le Bayern. "Je suis vraiment impressionné par le travail que nous avons accompli ces derniers mois", a-t-il conclu en conférence de presse.