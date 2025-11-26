Inquiétude pour Rudi Garcia : un Diable Rouge quitte le terrain blessé

Leandro Trossard, excellent cette saison avec Arsenal, s'est blessé face au Bayern Munich. Sorti avant la pause, une blessure qui peut inquiéter Rudi Garcia.

Arsenal retrouvait ce soir l’ambiance électrique de l’Emirates pour une affiche de prestige contre le Bayern Munich de Vincent Kompany en Ligue des champions. Parmi les joueurs les plus attendus, Leandro Trossard, en grande forme cette saison avec 5 buts et 5 passes décisives.

À la 22e minute, Jurrien Timber surgissait pour ouvrir le score, servi par Bukayo Saka, l’enfant du club. La joie a été de courte durée. Le jeune crack du Bayern, Lennart Karl, profitait d’un bon centre de Serge Gnabry pour remettre les deux équipes à égalité.

Une grosse blessure ?

C’est quelques minutes plus tard que le coup dur est arrivé. À la 35e minute, Trossard s’est arrêté, avant de s’allonger sur la pelouse. Le Diable Rouge a quitté le terrain, visiblement touché à la jambe.

S’il s’agit d’une blessure musculaire, Trossard pourrait être absent plusieurs semaines. De quoi inquiéter Arsenal et les supporters des Diables. Après Dodi Lukebakio, blessé contre le Liechtenstein, c’est un deuxième cadre offensif belge qui rejoint l’infirmerie.

Le joueur passera des examens dans les prochaines heures pour savoir ce qu’il a. En attendant, Arsenal espère de bonnes nouvelles, tout comme les supporters belges.