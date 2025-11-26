Le directeur général des sports met les choses au point : "Kompany sent qu'un vrai projet prend forme ici"

Le directeur général des sports du Bayern, Max Eberl, s'est notamment exprimé sur l'intérêt étranger autour de Vincent Kompany. Manchester City a été mentionné parmi les clubs qui suivraient de très près le coach belge.

Max Eberl se veut serein pour l'avenir de l'entraîneur belge au Bayern qui a récemment prolongé : "Nous voyons Vincent Kompany à l’œuvre au quotidien, et le voir de près est encore plus impressionnant que de l’observer de l’extérieur. Lorsqu’un entraîneur réussit au Bayern Munich, il attire naturellement l’attention d’autres clubs financièrement très puissants."

"Mais Vinnie sent qu’un projet est en train de se construire ici, et il souhaite y participer et contribuer à son développement. De plus, nous serons solidaires en cas de difficultés. Il correspond parfaitement au Bayern Munich," poursuit-il au micro du BILD.

Vincent Kompany en une phrase

Il lui a ensuite été demandé de décrire la plus grande force de Vincent Kompany en une phrase. Voici ce qu'il a répondu : "Sa vision claire du football, combinée à l'empathie dont il fait preuve envers les autres."

Vincent Kompany ne serait-il finalement pas le meilleur transfert de sa carrière ? "C’est difficile à dire après 20 ans. Il fait certainement partie des meilleurs, mais Lucien Favre et Marco Reus ont également été des éléments fondamentaux pour Mönchengladbach, et Michael Olise, que nous avons recruté l’an dernier, peut probablement être ajouté à cette liste."

Lire aussi… "Cela ne me surprend absolument pas" : Mikel Arteta évoque la réussite de Vincent Kompany au Bayern›Ce mercredi soir, le Bayern fera face à un grand défi. Les hommes de l'ancien Diable Rouge affronteront Arsenal à Londres pour le compte de la cinquième journée de phase de ligue de la Ligue des Champions