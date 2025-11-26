Le directeur général des sports met les choses au point : "Kompany sent qu'un vrai projet prend forme ici"

Le directeur général des sports met les choses au point : "Kompany sent qu'un vrai projet prend forme ici"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le directeur général des sports du Bayern, Max Eberl, s'est notamment exprimé sur l'intérêt étranger autour de Vincent Kompany. Manchester City a été mentionné parmi les clubs qui suivraient de très près le coach belge.

Max Eberl se veut serein pour l'avenir de l'entraîneur belge au Bayern qui a récemment prolongé : "Nous voyons Vincent Kompany à l’œuvre au quotidien, et le voir de près est encore plus impressionnant que de l’observer de l’extérieur. Lorsqu’un entraîneur réussit au Bayern Munich, il attire naturellement l’attention d’autres clubs financièrement très puissants."

"Mais Vinnie sent qu’un projet est en train de se construire ici, et il souhaite y participer et contribuer à son développement. De plus, nous serons solidaires en cas de difficultés. Il correspond parfaitement au Bayern Munich," poursuit-il au micro du BILD.

Vincent Kompany en une phrase

Il lui a ensuite été demandé de décrire la plus grande force de Vincent Kompany en une phrase. Voici ce qu'il a répondu : "Sa vision claire du football, combinée à l'empathie dont il fait preuve envers les autres."

Vincent Kompany ne serait-il finalement pas le meilleur transfert de sa carrière ? "C’est difficile à dire après 20 ans. Il fait certainement partie des meilleurs, mais Lucien Favre et Marco Reus ont également été des éléments fondamentaux pour Mönchengladbach, et Michael Olise, que nous avons recruté l’an dernier, peut probablement être ajouté à cette liste."

Lire aussi… "Cela ne me surprend absolument pas" : Mikel Arteta évoque la réussite de Vincent Kompany au BayernCe mercredi soir, le Bayern fera face à un grand défi. Les hommes de l'ancien Diable Rouge affronteront Arsenal à Londres pour le compte de la cinquième journée de phase de ligue de la Ligue des Champions

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Arsenal - Bayern Munich en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Arsenal
Bayern Munich
Vincent Kompany

Plus de news

"Cela ne me surprend absolument pas" : Mikel Arteta évoque la réussite de Vincent Kompany au Bayern

"Cela ne me surprend absolument pas" : Mikel Arteta évoque la réussite de Vincent Kompany au Bayern

11:00
Deux bonnes nouvelles pour Vincent Kompany avant d'affronter Arsenal

Deux bonnes nouvelles pour Vincent Kompany avant d'affronter Arsenal

10:00
"C'était la fête, vraiment la fête" : les mots d'Adem Zorgane après la victoire de l'Union contre Galatasaray

"C'était la fête, vraiment la fête" : les mots d'Adem Zorgane après la victoire de l'Union contre Galatasaray

10:30
1
Jérémy Doku aux côtés de stars : voici les personnalités belges les plus influentes selon Forbes (-30 ans)

Jérémy Doku aux côtés de stars : voici les personnalités belges les plus influentes selon Forbes (-30 ans)

08:30
De retour après huit mois d'absence, Enzo Sternal est heureux : "La boucle est bouclée"

De retour après huit mois d'absence, Enzo Sternal est heureux : "La boucle est bouclée"

09:00
"Un match de référence" : la presse française éblouie par Arthur Vermeeren après OM-Newcastle

"Un match de référence" : la presse française éblouie par Arthur Vermeeren après OM-Newcastle

07:40
La FIFA a tranché : Cristiano Ronaldo sait enfin s'il pourra disputer le début de la Coupe du monde 2026

La FIFA a tranché : Cristiano Ronaldo sait enfin s'il pourra disputer le début de la Coupe du monde 2026

08:00
Malgré sa fragilité mentale, Besnik Hasi insiste : il veut ce joueur à Anderlecht

Malgré sa fragilité mentale, Besnik Hasi insiste : il veut ce joueur à Anderlecht

07:20
Manchester City tombe à domicile contre Leverkusen et Naples souffle enfin

Manchester City tombe à domicile contre Leverkusen et Naples souffle enfin

06:30
Anderlecht vise un gardien... mais tout le monde n'est pas convaincu

Anderlecht vise un gardien... mais tout le monde n'est pas convaincu

07:00
Correction à Stamford Bridge : Chelsea balaye un Barça impuissant en Ligue des champions

Correction à Stamford Bridge : Chelsea balaye un Barça impuissant en Ligue des champions

23:34
🎥 Après des mois de silence : Lois Openda retrouve le chemin des filets et la Juventus bat Bodo Glimt

🎥 Après des mois de silence : Lois Openda retrouve le chemin des filets et la Juventus bat Bodo Glimt

23:00
La crise s'aggrave à l'Ajax : trois Belges sur la pelouse, mais Benfica s'impose

La crise s'aggrave à l'Ajax : trois Belges sur la pelouse, mais Benfica s'impose

22:04
Un Mauve s'impatiente : après plusieurs matchs sur le banc, il pense à quitter le club

Un Mauve s'impatiente : après plusieurs matchs sur le banc, il pense à quitter le club

22:30
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/11: Sidibe - Forbs

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/11: Sidibe - Forbs

21:20
"Nous pouvons battre n'importe qui" : l'Union Saint-Gilloise affiche ses ambitions en Ligue des champions

"Nous pouvons battre n'importe qui" : l'Union Saint-Gilloise affiche ses ambitions en Ligue des champions

21:42
1
L'enfer d'Istanbul ? L'Union l'a fait taire ! La course à la qualification complètement relancée

L'enfer d'Istanbul ? L'Union l'a fait taire ! La course à la qualification complètement relancée

20:41
1
Un talent de 19 ans dans le viseur de Genk et Anderlecht

Un talent de 19 ans dans le viseur de Genk et Anderlecht

21:20
Retrait de DAZN : la VAR pourrait en payer le prix ce week-end

Retrait de DAZN : la VAR pourrait en payer le prix ce week-end

21:00
Est-ce que les Diables Rouges vont en profiter ? La FIFA change les règles

Est-ce que les Diables Rouges vont en profiter ? La FIFA change les règles

20:30
DAZN sous pression : le CEO de la Pro League tape du poing sur la table

DAZN sous pression : le CEO de la Pro League tape du poing sur la table

20:00
Rupture avec DAZN : la Pro League risque d'être totalement bouleversée

Rupture avec DAZN : la Pro League risque d'être totalement bouleversée

19:30
Menace de "black-out" sur la Pro League : voici comment on en est arrivé là

Menace de "black-out" sur la Pro League : voici comment on en est arrivé là

19:00
1
Impacté par la grève nationale, Bruges modifie son plan pour son voyage à Lisbonne

Impacté par la grève nationale, Bruges modifie son plan pour son voyage à Lisbonne

18:00
Un départ de Luis Vazquez ? Anderlecht a déjà la solution pour le remplacer, mais hésite sur le timing

Un départ de Luis Vazquez ? Anderlecht a déjà la solution pour le remplacer, mais hésite sur le timing

18:30
De bon augure pour les A ? Les U19 de l'Union s'accrochent en Youth League et peuvent encore se qualifier

De bon augure pour les A ? Les U19 de l'Union s'accrochent en Youth League et peuvent encore se qualifier

17:30
Qui revoilà : Julien Duranville, la belle surprise de la soirée en Ligue des Champions ?

Qui revoilà : Julien Duranville, la belle surprise de la soirée en Ligue des Champions ?

17:00
S'est-il remis à temps pour la Ligue des Champions ? La nouvelle est tombée pour Fedde Leysen

S'est-il remis à temps pour la Ligue des Champions ? La nouvelle est tombée pour Fedde Leysen

16:30
Communiqué cinglant des ultras de l'Antwerp : "Le fond est atteint, notre club est malade"

Communiqué cinglant des ultras de l'Antwerp : "Le fond est atteint, notre club est malade"

16:00
"J'ai 50 ans et je pourrais encore jouer" : Sergio Conceiçao devient fou en Arabie Saoudite et vise Simic

"J'ai 50 ans et je pourrais encore jouer" : Sergio Conceiçao devient fou en Arabie Saoudite et vise Simic

15:30
Pour la première fois depuis deux mois : un grand retour dans la sélection de Bruges

Pour la première fois depuis deux mois : un grand retour dans la sélection de Bruges

14:40
"Les fans doivent être remboursés" : le message clair du ministre de la Protection des consommateurs à DAZN

"Les fans doivent être remboursés" : le message clair du ministre de la Protection des consommateurs à DAZN

15:00
5
"On soutient le football belge" : le message de DAZN à ses abonnés après la fin de contrat avec la Pro League

"On soutient le football belge" : le message de DAZN à ses abonnés après la fin de contrat avec la Pro League

14:20
Le rêve éveillé de Saint-Trond, solide candidat au top 6 : "On a peut-être même trop peu reçu"

Le rêve éveillé de Saint-Trond, solide candidat au top 6 : "On a peut-être même trop peu reçu"

14:00
Séisme dans le football belge : DAZN et la Pro League, c'est fini !

Séisme dans le football belge : DAZN et la Pro League, c'est fini !

12:29
Encore la poisse pour Thibaut Courtois, absent en Champions League

Encore la poisse pour Thibaut Courtois, absent en Champions League

13:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 5
Galatasaray Galatasaray 0-1 Union SG Union SG
Ajax Ajax 0-2 SL Benfica SL Benfica
Marseille Marseille 2-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Chelsea Chelsea 3-0 FC Barcelone FC Barcelone
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-0 Villarreal Villarreal
Bodo Glimt Bodo Glimt 2-3 Juventus Juventus
Napoli Napoli 2-0 FK Qarabag FK Qarabag
Slavia Prague Slavia Prague 0-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Manchester City Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC Copenhague FC Copenhague 18:45 Kairat Almaty Kairat Almaty
Pafos FC Pafos FC 18:45 Monaco Monaco
Sporting Portugal Sporting Portugal 21:00 FC Bruges FC Bruges
Liverpool Liverpool 21:00 PSV PSV
Arsenal Arsenal 21:00 Bayern Munich Bayern Munich
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 21:00 Atalanta Atalanta
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Inter Inter
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 21:00 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 21:00 Tottenham Tottenham
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved