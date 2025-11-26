"Un joueur aux qualités monstrueuses" : la retraite de Zinho Vanheusden laisse un goût de regret

Zinho Vanheusden avait mis fin à sa carrière après une troisième rupture des ligaments croisés. Une décision qui a fait pas mal de bruits.

Zinho Vanheusden a récemment tourné la page du football. Cet été, il avait rejoint Marbella pour retrouver le plaisir de jouer. Tout allait enfin dans la bonne direction, jusqu'à ce qu'un nouveau coup dur le frappe.

Le défenseur s’est déchiré pour la troisième fois les ligaments croisés. Cette blessure l’a poussé à annoncer sa retraite. Philippe Albert comprend son choix et ne cache pas sa tristesse.

Vanheusden a dû prendre une décision à contre-coeur

"Je me suis rompu les ligaments croisés en 1994 et revenir est extrêmement difficile", explique-t-il dans La Tribune. "Imagine ce que c'est de vivre ça trois fois à son âge. C'est terriblement triste."

"C'était un joueur avec des qualités monstrueuses. Il a tellement souffert qu'au fond, c'est peut-être la meilleure chose pour lui", ajoute-t-il. Au total, Vanheusden a manqué près de 200 matchs dans sa carrière, énorme pour un joueur de 26 ans.

Cécile De Gernier a également réagi. "C'est un enfant du Standard. Il vivait pour Sclessin et dégageait un vrai charisme. On se demandait quand il allait s'imposer en équipe nationale. Dommage, il avait tellement de talent."