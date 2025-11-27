"C'est dommage" : le message du CEO du Bayern pour Vincent Kompany après la première défaite

Le Bayern de Vincent Kompany a connu sa première défaite de la saison ce mercredi en Ligue des Champions face à Arsenal (3-1). Le CEO du club, Jan-Christian Dreesen, est revenu sur cette défaite après la rencontre.

Il s'est adressé à l'équipe suite au match : "Quand nous étions en route vers le stade, je me suis demandé : quand avons-nous perdu un match pour la dernière fois ? J’ai regardé sur Google et c’était il y a 144 jours, contre le PSG lors de la Coupe du monde des clubs. Après 18 rencontres sans défaite, il est un peu difficile d’accepter cette défaite."

"Je pense que nous étions à égalité en première période, et nous avons marqué un très beau but grâce à Lennart. En seconde période, nous avons clairement été l’équipe la moins bonne, il faut l’accepter et féliciter Arsenal," poursuit-il.

Il ne montre aucune haine envers les Londoniens : "Ils ont mérité leur victoire, félicitations à Arsenal. Il vaut mieux perdre maintenant qu’à un moment du tournoi à élimination directe. Nous avons vécu un magnifique parcours durant ces 18 matchs. Vous êtes une équipe fantastique, vous pratiquez un football impressionnant. C’est ce qui nous rend, nous et les supporters, heureux."

Il se doutait bien qu’un jour cette série prendrait fin. Il voit cela comme une étape : "Cette défaite n’est qu’une étape sur le chemin. Samedi, nous aurons l’occasion de faire mieux contre St. Pauli, puis la semaine prochaine à Berlin en Coupe, une nouvelle occasion se présentera."

Un message pour Vincent Kompany

"Nous pouvons être un peu tristes aujourd'hui, mais nous savons ce que nous avons en vous, nous croyons en vous. Vous êtes une équipe de très haut niveau, et vous le savez aussi. Cher Vincent Kompany, aujourd'hui c'est dommage, mais nous sommes heureux avec toi et nous attendons déjà le prochain match avec impatience," conclut-il. Le Bayern réalise un début de saison de toute façon grandiose avec 17 victoires, une défaite et un nul en 19 rencontres toutes compétitions confondues.