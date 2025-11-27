Le neveu d'une légende de Pro League se révèle enfin en D1B après une lourde blessure

Kenan Haroun, le neveu de Faris, peut enfin se montrer en Challenger Pro League après s'être déchiré les ligaments croisés l'année dernière. Le jeune joueur de 19 ans occupe un rôle similaire à celui de son oncle, au cœur du jeu.

Il y a environ un an, soit quelques mois après son arrivée dans le Limbourg, Kenan Haroun s’était déchiré les ligaments croisés. Ces derniers mois, il a enfin retrouvé le terrain avec le Jong Genk, en Challenger Pro League.

Kenan Haroun enchaîne enfin en Challenger Pro League

Le jeune milieu de terrain de 19 ans a commencé à retrouver du temps de jeu à la mi-septembre. Lors des deux derniers matchs, il a enfin pu prendre place dans le onze de départ. Au total, il cumule cette saison 358 minutes réparties sur huit rencontres.

Le neveu de Faris Haroun (340 matchs de Jupiler Pro League), qui est passé par les centres de formation du Sporting d'Anderlecht et du PSV Eindhoven, veut maintenant s’imposer à Genk. "Je sens que je deviens plus fort chaque semaine. C’est vraiment le début de ma deuxième carrière", confie-t-il dans les colonnes du Belang van Limburg.

Une percée vers l'équipe première de Genk ?

"Mon premier objectif est de devenir un titulaire indiscutable avec le Jong Genk. Ensuite, je veux montrer que je peux prétendre à l’équipe première." Et sa percée aurait même pu arriver plus tôt.

Dans le quotidien néerlandophone, il explique : "Tout semblait prêt pour une ascension rapide quand je suis arrivé à Genk, mais une règle administrative de la FIFA a tout compromis. Nous avons même déménagé à Heusden-Zolder dans l’espoir de finaliser le transfert, sans succès. J’ai pu m’entraîner, mais pas jouer de matchs officiels. Avec du recul, je suis heureux d’être arrivé ici", a-t-il conclu, désormais bien inscrit par la FIFA.