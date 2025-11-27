Les bourreaux de nos U17 remportent la Coupe du Monde...avec un arbitre belge à l'honneur

Jasper Vergoote a vu le Portugal remporter la finale de la Coupe du Monde U17 au Qatar. Anisio Cabral, déjà très inspiré contre les Belges en huitième de finale, a inscrit le seul but de la rencontre.

Les U17 belges en ont eu la confirmation : hériter du Portugal dès les huitièmes de finale n'était pas un cadeau. Malgré cela, la mauvaise prestation a fait naître beaucoup de regrets. Un représentant du football belge était tout de même présent en finale.

Jasper Vergoote était en effet le quatrième arbitre pour ce rendez-vous des joueurs de demain. C'est la première fois en 20 ans (!) qu'un arbitre belge est actif lors de la finale d'un tournoi international masculin.

La Seleção sur sa lancée

Cela a souri au Portugal : Anisio Cabral, qui avait déjà marqué deux fois contre les U17 belges, a inscrit l'unique but de la rencontre. L'entraîneur autrichien a demandé un challenge grâce à son fameux carton vert, mais aucun hors-jeu n'a été signalé.

Dans les dernières minutes, le Portugal a eu très chaud. Le remplaçant Daniel Frauscher s'est retrouvé étrangement seul dans le rectangle portugais, mais a frappé le poteau, fermant la porte des prolongations.

Le Portugal succède ainsi à l'Allemagne. De quoi mettre un terme à cette Coupe du Monde U17 commencée au début du mois au Qatar et suivie avec intérêt par la majorité des recruteurs de la planète.