Officiel : DAZN met fin au suspense quant à la diffusion des matchs du weekend...avant le prochain épisode

L'incertitude autour de la diffusion de la Pro League est levée...pour ce weekend. DAZN a confirmé que les matchs de la 16e journée seront bien diffusés malgré la rupture du contrat télévisuel.

La résiliation du contrat télévisuel liant DAZN à la Pro League est un sacré pavé dans la mare du football belge. Les remous continuent de se faire sentir : l'incertitude se lit à tous les étages, à commencer par les matchs de ce weekend.

Les abonnés feraient-ils face à un écran noir en ouvrant leur application ? Les arbitres bénéficieront-ils de moins de caméras pour revoir les actions ? Autant de questions auxquelles DAZN vient de répondre provisoirement avec un communiqué officiel.

Un compromis pour laisser la justice trancher

"Malgré la fin du contrat, DAZN continuera à diffuser les matchs", peut-on lire. Cela apporte une clarté pour les fans et les clubs qui craignaient un écran noir. "DAZN agit de manière à ne pas porter atteinte à la position juridique d'aucune des deux parties".

"Malgré la fin du contrat, DAZN avait déjà proposé à la Pro League de diffuser tous les matchs jusqu'à la fin de cette saison et nous sommes heureux de confirmer que la Pro League nous a par la suite demandé de le faire", poursuit la chaîne, une information...démentie par la Pro League.

L'écran noir pour les matchs du weekend est donc évité. La situation devrait perdurer jusqu'à ce que CEPANI, le tribunal arbitral saisi par la Pro League pour faire valoir ses droits, ne se penche sur le dossier.