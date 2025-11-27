"Une très belle sensation" : les mots de Charles De Ketelaere après sa prestation XXL en Ligue des champions

Buteur et passeur décisif lors de la victoire de l'Atalanta contre Francfort (0-3), Charles De Ketelaere s'est exprimé après la rencontre au micro de son équipe. Il était évidemment très satisfait.

Cette victoire est très importante pour son équipe qui connaît un début de saison compliqué en Serie A et qui comptait malgré tout sept points en Ligue des champions avant le début du match : "C'est une très belle sensation, surtout après la victoire finale. C'est très bien d'avoir mené 3-0, je crois que l'équipe avait besoin de cette victoire."

L'Atalanta mérite sa victoire selon lui : "L'énergie que nous avons transmise était bonne. Lors de la première mi-temps, je pense que nous aurions pu marquer, et eux aussi. Mais je pense que nous avons eu les occasions les plus dangereuses."

"Nous avons continué à jouer en seconde période, les buts ont été importants pour terminer le match", poursuit-il. Les buts se sont enchaînés puisqu'ils ont été inscrits à la 60e, 62e et 65e. CDK a planté le dernier but de la rencontre et a été passeur décisif sur le premier.

L'Atalanta bien embarqué en Ligue des champions

Il a même été élu joueur du match. Mais ce qui l'importe, c'est le classement de la phase de ligue, où l'Atalanta se porte bien avec une 10e place : "C'est important pour le classement. Désormais nous avons 10 points, c'est un très bon pas en avant. Nous comptons deux victoires en déplacement contre des adversaires compliqués dans des stades compliqués. C'est très important pour l'équipe."

Le prochain adversaire des hommes de Raffaele Palladino en Ligue des champions est Chelsea. Les Londoniens se déplaceront en Italie le mardi 9 décembre prochain.