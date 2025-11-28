"J'étais fasciné par ça" : voici comment Vincent Kompany décrit le football en un mot

Vincent Kompany a accordé une longue interview au magazine du Bayern destiné aux membres. Il est revenu en long et en large sur plusieurs points.

Il lui a notamment été demandé de décrire le football en un seulement mot, une question pas évidente à laquelle il a trouvé réponse : "Créativité. Absolument. Je l’adore ! J’étais défenseur, mon job était d’arrêter la créativité. Mais j’ai passé toute mon enfance à jouer dans la rue, j’étais fasciné par la créativité."

"C’est pour cela que j’allais au stade. Même au Bayern, les grands noms sont toujours associés à la créativité," souligne-t-il. "Beckenbauer, sa manière d’avancer balle au pied, de trouver des passes, d’utiliser l’espace. Ribéry, Robben : de la magie pure. Et les attaquants, cette variété de buts. Ces joueurs pouvaient faire des choses que les gens normaux, moi y compris, ne peuvent pas faire. Et je veux protéger cela."

Mais alors comment un entraîneur peut-il laisser place à la créativité à ses joueurs ? "C’est tout l’enjeu. Je veux que nos joueurs les plus techniques aient le ballon, les quatre ou cinq devant. Ce sont eux qui font la différence. La question, c’est : comment leur amener le ballon ? Comment créer de l’espace pour eux ? Comment leur donner trois ou quatre options ? Un dribble, un une-deux, un centre… S’ils ont le choix, alors nous avons bien travaillé. Ensuite, ils peuvent montrer ce que seuls eux savent faire."

Le bilan de 2025

Si Vincent Kompany réalise un début de saison grandiose avec le Bayern, son année 2025 n'a pas été de tout repos. Qu’est-ce qu’il ressort de cette année pour lui ? "C’est une année où je me suis senti très bien. Cela commence avec ma famille, qui s’est très bien installée à Munich, et culturellement nous sommes aussi intégrés en Bavière, ce qui aide énormément. Je travaille aussi dans un environnement formidable, avec des gens qui me challengent et avec qui je peux être ouvert. Et j’ai une équipe qui me rend heureux."

Il explique n'avoir jamais été déçu de son équipe : "Pas du tout. Si une équipe travaille dur, elle ne peut pas me décevoir, et cette équipe a toujours travaillé dur, même après les défaites." Vincent Kompany est plus épanoui que jamais en Bavière. L'aventure semble loin de se terminer pour lui en terre allemande, son objectif est évidemment de marquer encore plus l'histoire du club avec en tête un succès européen, la Ligue des champions.