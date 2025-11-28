Mikel Arteta fait le point sur la blessure de Leandro Trossard : faut-il s'inquiéter ?

Mikel Arteta fait le point sur la blessure de Leandro Trossard : faut-il s'inquiéter ?
Arsenal a battu le Bayern 3-1 en Ligue des champions. Titulaire, Leandro Trossard a dû sortir avant la pause sur blessure. Mikel Arteta a donné des nouvelles ce vendredi.

Arsenal a infligé au Bayern sa première défaite de la saison. Timber a inscrit le premier but londonien sur corner. Le jeune talent allemand Lennart Karl a égalisé avant la pause grâce à une superbe passe d’Olise. Peu après, Trossard a dû quitter le terrain.

Les locaux ont pris le dessus avec des buts de Madueke (2-1) et Martinelli (3-1). Vincent Kompany et son équipe, battus pour la première fois cette saison, savent à nouveau ce que perdre signifie.

Arteta apporte des nouvelles rassurantes

Mikel Arteta a donné des nouvelles réconfortantes vendredi en conférence de presse. "Leandro passe un test aujourd’hui, on doit voir comment il se sent", a expliqué le coach espagnol dans Het Nieuwsblad.

Il a donné une indication sur la présence de Trossard pour le choc contre Chelsea. "Ça n’a pas l’air grave, donc on va devoir attendre. Il a des chances d’être disponible." Arsenal est en tête de la Premier League avec 29 points, Chelsea suit à six longueurs.

Cette saison, Trossard a disputé 16 matchs avec Arsenal. Il a marqué cinq fois et délivré cinq assists. De belles statistiques pour le Diable Rouge, sous contrat à l’Emirates Stadium jusqu’en juin 2027.

