🎥 Kevin De Bruyne fait plaisir à son coéquipier Noa Lang d'une belle manière

Kevin De Bruyne est blessé à la cuisse et sera absent un moment, mais ça ne l'empêche pas de gâter ses coéquipiers.

Kevin De Bruyne s’était blessé juste après avoir marqué un penalty lors du match gagné contre l’Inter. Au final, il souffre d’une blessure aux ischios et le Diable Rouge ne devrait revenir qu’en 2026.

Pendant ce temps, Naples continue de suivre le rythme en Serie A, même si le club est derrière l’AC Milan et l’AS Roma au classement. De son côté, Noa Lang prend de plus en plus de place dans l’équipe.

Un petit cadeau signé De Bruyne

Lang joue plus ces dernières semaines et a récemment inscrit son premier but pour Naples. Face à l’Atalanta, il a aidé son équipe à gagner 3-1 en marquant encore une fois.

En dehors des terrains, Lang se fait remarquer. Le Néerlandais est rappeur et ça fonctionne plutôt bien : son dernier titre, Matcha Coco, a été écouté plus de 13 millions de fois sur Spotify.

Il fallait marquer le coup, a estimé son coéquipier De Bruyne, comme on peut le voir sur TikTok. Le Belge lui a offert un joli disque pour célébrer les 10 millions d’écoutes.