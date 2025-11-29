Fin de crise ? Sébastien Pocognoli trouve enfin la formule avec Monaco et fait tomber le PSG

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

En crise depuis plusieurs semaines, Monaco s'est offert un bol d'air en faisant tomber le Paris Saint-Germain en Ligue 1.

Fragilisés par trois défaites d’affilée en Ligue 1 et un partage frustrant contre le Pafos en Ligue des champions, les joueurs de Sébastien Pocognoli arrivaient sous tension contre le PSG. Le coach belge, loin de faire l’unanimité, devait répondre présent face au champion en titre.

Monaco, malgré les doutes, n’a pas perdu le fil du match. Les Monégasques ont montré un visage plus courageux que lors des dernières semaines.

Première victoire contre un gros

Monaco poussait depuis plusieurs minutes et cherchait à concrétiser sa domination. Golovin, bien placé et lancé, a profité de l’espace pour accélérer le jeu. Il a servi Minamino dans la surface et le Japonais a conclu du pied gauche.

L’équipe avait multiplié les appels, les courses et les combinaisons. C’était une question de temps avant que le club de la Principauté ne marque.

Le PSG concède sa deuxième défaite de la saison. Pocognoli peut souffler un peu, même si la crise n’est pas totalement écartée.