"Il est le milieu de terrain idéal" : Roberto De Zerbi s'extasie devant les qualités d'Arthur Vermeeren à l'OM

"Il est le milieu de terrain idéal" : Roberto De Zerbi s'extasie devant les qualités d'Arthur Vermeeren à l'OM
"Il est le milieu de terrain idéal pour le football que je veux pratiquer." C'est par ces mots que Roberto De Zerbi a salué les qualités d'Arthur Vermeeren en conférence de presse. Le jeune Diable Rouge est très apprécié depuis son arrivée dans la cité phocéenne.

Arthur Vermeeren a pu débuter cette semaine en tant que titulaire lors du match de Ligue des Champions entre l'Olympique de Marseille et Newcastle United. Il s’est montré à la hauteur face aux Magpies et a dominé le milieu de terrain, comme il le faisait déjà avec l'Antwerp. Depuis son arrivée, le jeune Diable Rouge est très apprécié en cité phocéenne. 

La prochaine étape pour le joueur de 20 ans est de s’imposer définitivement dans le onze de départ à Marseille. Actuellement, il a dû se contenter de onze apparitions cette saison, dont sept comme titulaire. Notre compatriote semble prêt pour ce nouveau palier à l'OM, où il est prêté par le RB Leipzig.

Roberto De Zerbi est fan d'Arthur Vermeeren

En conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas tari d’éloges à son égard, selon les propos rapportés par Foot mercato. L’Italien estime que Vermeeren correspond parfaitement à son style de jeu. "C’est le milieu de terrain idéal pour le football que je veux pratiquer", a-t-il affirmé avec conviction.

"En tant qu’entraîneur, je dois guider le joueur pour qu’il progresse, afin qu’il puisse offrir ce qu’il fait actuellement et corriger ce qu’il manquait auparavant. Il a parcouru presque 25 kilomètres en deux matchs. C’est ce dont il a besoin cette année à Marseille", a poursuivi De Zerbi.

Marseille occupe actuellement la deuxième place en Ligue 1, à deux points du leader, le PSG, et affrontera Toulouse ce samedi soir, dixième du championnat. Vermeeren aura-t-il de nouveau sa chance en tant que titulaire ? C'est probable.

