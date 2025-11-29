L'un des cadors du vestiaire de Vincent Kompany a pris une grande décision pour son avenir

Muzamel Rahmat
| Commentaire
L'un des cadors du vestiaire de Vincent Kompany a pris une grande décision pour son avenir

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Manuel Neuer met fin aux rumeurs : pas de retour en sélection. À bientôt 40 ans, il veut se concentrer sur le Bayern Munich.

Ces derniers jours, une rumeur évoquait un retour de Manuel Neuer en équipe nationale. L’Allemagne, privée de Ter Stegen touché au dos, cherche un gardien d’élite pour les prochains rendez-vous. Les autres options ne rassurent pas.

Pour mettre fin aux spéculations, Neuer a pris la parole sur Sky Sports. Il a été très clair : "J’ai fait le choix délibéré de ne plus jouer en sélection. Je me concentre pleinement sur le Bayern." De quoi être très clair, le portier ne reviendra pas.

Et en club ?

Le gardien de Vincent Kompany s’est aussi exprimé sur son avenir. Son contrat expire en juin 2026, année où il fêtera ses 40 ans. "Ce qui comptera, c’est comment je me sentirai en deuxième partie de saison. Vers mars, pendant la trêve internationale, je devrai réfléchir à la suite. Moi-même, je suis curieux."

Lire aussi… Alexander Blessin a failli surprendre le Bayern : Vincent Kompany remet les choses au clairArrivé en 2011 en provenance de Schalke 04, Neuer est devenu plus qu’un gardien au Bayern. C'est une référence mondiale à son poste, un leader naturel et un monument du club.

Pour l’heure, Neuer veut rester performant et accompagner le projet mis en place par Kompany. Le futur attendra.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Allemagne
Manuel Neuer
Vincent Kompany

Plus de news

Alexander Blessin a failli surprendre le Bayern : Vincent Kompany remet les choses au clair

Alexander Blessin a failli surprendre le Bayern : Vincent Kompany remet les choses au clair

20:00
"Kompany nous surpassera tous" : un grand coach belge est sûr que l'ancien Mauve ira très loin

"Kompany nous surpassera tous" : un grand coach belge est sûr que l'ancien Mauve ira très loin

21:00
La parade de Peano ! Direct commenté Live

La parade de Peano ! Direct commenté

22:15
Genk tient sa pépite : Felice Mazzu obligé d'inventer un plan anti-Karetsas ?

Genk tient sa pépite : Felice Mazzu obligé d'inventer un plan anti-Karetsas ?

22:00
Le plan de sauvetage est lancé : Philippe Clement signe un premier coup de maître avec Norwich

Le plan de sauvetage est lancé : Philippe Clement signe un premier coup de maître avec Norwich

21:40
Anderlecht et le Club de Bruges se livrent une bataille pour un jeune talent de Dortmund

Anderlecht et le Club de Bruges se livrent une bataille pour un jeune talent de Dortmund

20:30
Fin de crise ? Sébastien Pocognoli trouve enfin la formule avec Monaco et fait tomber le PSG

Fin de crise ? Sébastien Pocognoli trouve enfin la formule avec Monaco et fait tomber le PSG

19:31
Une nouvelle option pour Rudi Garcia : blessé depuis janvier, ce Diable Rouge va enfin faire son retour

Une nouvelle option pour Rudi Garcia : blessé depuis janvier, ce Diable Rouge va enfin faire son retour

19:00
Vincent Euvrard a peut-être découvert un nouveau point fort de son Standard : "Je les ai félicités pour ça" Interview

Vincent Euvrard a peut-être découvert un nouveau point fort de son Standard : "Je les ai félicités pour ça"

18:30
Duel des Kindermans en Challenger Pro League : "Son cœur est trop mauve pour partir"

Duel des Kindermans en Challenger Pro League : "Son cœur est trop mauve pour partir"

18:00
"Mon passage à vide, c'est du passé" : Promise David envoie un message fort à Anderlecht avant le derby

"Mon passage à vide, c'est du passé" : Promise David envoie un message fort à Anderlecht avant le derby

17:30
3
"Il a été excellent" : un joueur du Standard a impressionné Fred Vanderbiest, l'entraîneur de Malines Interview

"Il a été excellent" : un joueur du Standard a impressionné Fred Vanderbiest, l'entraîneur de Malines

17:00
Le Club de Bruges s'est-il trompé avec son transfert à 9 millions ? "Ce n'est pas un produit fini, on le sait"

Le Club de Bruges s'est-il trompé avec son transfert à 9 millions ? "Ce n'est pas un produit fini, on le sait"

16:30
Première défaite de la saison pour le Bayern : Vincent Kompany prend position et étonne la presse allemande

Première défaite de la saison pour le Bayern : Vincent Kompany prend position et étonne la presse allemande

28/11
Thomas Henry a-t-il laissé passer sa chance au Standard ? "Il n'était pas à niveau" Interview

Thomas Henry a-t-il laissé passer sa chance au Standard ? "Il n'était pas à niveau"

16:00
"Il est le milieu de terrain idéal" : Roberto De Zerbi s'extasie devant les qualités d'Arthur Vermeeren à l'OM

"Il est le milieu de terrain idéal" : Roberto De Zerbi s'extasie devant les qualités d'Arthur Vermeeren à l'OM

15:30
"Ivan Leko veut que je casse quelqu'un en deux, mais je ne deviendrai pas un Gattuso"

"Ivan Leko veut que je casse quelqu'un en deux, mais je ne deviendrai pas un Gattuso"

15:00
Les nouvelles de la blessure de Daan Dierckx, sorti sur blessure avec le Standard à Malines Interview

Les nouvelles de la blessure de Daan Dierckx, sorti sur blessure avec le Standard à Malines

14:30
Les soucis d'Ivan Leko : Gand privé de nombreux titulaires pour un match crucial dans la course au top 6

Les soucis d'Ivan Leko : Gand privé de nombreux titulaires pour un match crucial dans la course au top 6

14:00
"J'ai la qualité pour débuter les matchs" : la non célébration d'Ayensa, un message à Vincent Euvrard ? Interview

"J'ai la qualité pour débuter les matchs" : la non célébration d'Ayensa, un message à Vincent Euvrard ?

13:20
Olivier Renard a repéré une pépite au Mondial U17 et souhaite la recruter à Anderlecht

Olivier Renard a repéré une pépite au Mondial U17 et souhaite la recruter à Anderlecht

13:40
Des retrouvailles attendues face à Anderlecht : "Brian Riemer ne m'a pas laissé le temps nécessaire"

Des retrouvailles attendues face à Anderlecht : "Brian Riemer ne m'a pas laissé le temps nécessaire"

13:00
9 buts et 8 assists en 9 matchs cette saison : le déclic de Roman Ferber a eu lieu...à l'Union

9 buts et 8 assists en 9 matchs cette saison : le déclic de Roman Ferber a eu lieu...à l'Union

12:20
1
Eden Hazard va se montrer bien utile : comment Tubize-Braine prépare son retour dans le foot pro

Eden Hazard va se montrer bien utile : comment Tubize-Braine prépare son retour dans le foot pro

12:40
Deux absents chez les Zèbres, le même onze pour les Loups ? les compos probables de Charleroi - RAAL

Deux absents chez les Zèbres, le même onze pour les Loups ? les compos probables de Charleroi - RAAL

11:40
7 millions versés à l'Union mais pas la moindre titularisation : Gustaf Nilsson va agiter le mercato hivernal

7 millions versés à l'Union mais pas la moindre titularisation : Gustaf Nilsson va agiter le mercato hivernal

12:00
Trois frères partagés entre la Belgique et le Congo : "J'ai déjà reçu des messages de Vincent Mannaert"

Trois frères partagés entre la Belgique et le Congo : "J'ai déjà reçu des messages de Vincent Mannaert"

11:20
3
Le gouvernement s'attaque au prix des tickets : les supporters grands perdants de l'accord fédéral ?

Le gouvernement s'attaque au prix des tickets : les supporters grands perdants de l'accord fédéral ?

11:00
"On manque de fraîcheur et de qualité" : les mots forts de Gaëtan Englebert après le 0 sur 9 du RFC Liège

"On manque de fraîcheur et de qualité" : les mots forts de Gaëtan Englebert après le 0 sur 9 du RFC Liège

10:30
Le bas de tableau en Belgique après avoir connu la Premier League : "Je devais retrouver un club"

Le bas de tableau en Belgique après avoir connu la Premier League : "Je devais retrouver un club"

10:00
Le sort s'acharne : un gardien de Pro League a dû se faire opérer et restera plusieurs mois sur la touche

Le sort s'acharne : un gardien de Pro League a dû se faire opérer et restera plusieurs mois sur la touche

09:30
Perdu de vue en Belgique : un ancien d'Anderlecht et des Diables face à une mission périlleuse en Italie

Perdu de vue en Belgique : un ancien d'Anderlecht et des Diables face à une mission périlleuse en Italie

09:00
Les enchères de la Pro League ont la cote : le maillot le plus cher est connu, un joueur de la RAAL deuxième

Les enchères de la Pro League ont la cote : le maillot le plus cher est connu, un joueur de la RAAL deuxième

08:30
Deux Anderlechtois incertains pour le derby face à l'Union : l'entraînement du jour sera décisif

Deux Anderlechtois incertains pour le derby face à l'Union : l'entraînement du jour sera décisif

08:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/11: Renard

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/11: Renard

07:00
Dortmund, Milan et City en alerte : un prodige de Pro League affole toute l'Europe

Dortmund, Milan et City en alerte : un prodige de Pro League affole toute l'Europe

07:40

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 12
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-0 RB Leipzig RB Leipzig
Union Berlin Union Berlin 1-2 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Hoffenheim Hoffenheim 3-0 FC Augsburg FC Augsburg
Werder Brême Werder Brême 1-1 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Bayern Munich Bayern Munich 3-1 FC St. Pauli FC St. Pauli
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Hambourg Hambourg 30/11 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 30/11 Wolfsburg Wolfsburg
Freiburg Freiburg 30/11 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved