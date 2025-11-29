L'un des cadors du vestiaire de Vincent Kompany a pris une grande décision pour son avenir

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Manuel Neuer met fin aux rumeurs : pas de retour en sélection. À bientôt 40 ans, il veut se concentrer sur le Bayern Munich.

Ces derniers jours, une rumeur évoquait un retour de Manuel Neuer en équipe nationale. L’Allemagne, privée de Ter Stegen touché au dos, cherche un gardien d’élite pour les prochains rendez-vous. Les autres options ne rassurent pas.

Pour mettre fin aux spéculations, Neuer a pris la parole sur Sky Sports. Il a été très clair : "J’ai fait le choix délibéré de ne plus jouer en sélection. Je me concentre pleinement sur le Bayern." De quoi être très clair, le portier ne reviendra pas.

Et en club ?

Le gardien de Vincent Kompany s’est aussi exprimé sur son avenir. Son contrat expire en juin 2026, année où il fêtera ses 40 ans. "Ce qui comptera, c’est comment je me sentirai en deuxième partie de saison. Vers mars, pendant la trêve internationale, je devrai réfléchir à la suite. Moi-même, je suis curieux."

Lire aussi… Alexander Blessin a failli surprendre le Bayern : Vincent Kompany remet les choses au clair›Arrivé en 2011 en provenance de Schalke 04, Neuer est devenu plus qu’un gardien au Bayern. C'est une référence mondiale à son poste, un leader naturel et un monument du club.

Pour l’heure, Neuer veut rester performant et accompagner le projet mis en place par Kompany. Le futur attendra.