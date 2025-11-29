Une nouvelle option pour Rudi Garcia : blessé depuis janvier, ce Diable Rouge va enfin faire son retour

Une nouvelle option pour Rudi Garcia : blessé depuis janvier, ce Diable Rouge va enfin faire son retour
Photo: © photonews

Blessé depuis janvier, Orel Mangala est enfin prêt à reprendre la compétition avec l'Olympique Lyonnais. Il espère rapidement retrouver une place dans le onze de départ en vue de la Coupe du monde 2026.

Orel Mangala a subi en janvier une grave blessure aux ligaments croisés du genou gauche lors d’un match contre Brighton & Hove Albion. À l’époque, il évoluait encore en prêt à Everton. Finalement, il ne reviendra plus en action pour les Toffees et fera son retour à Lyon.

Au bord du Rhône, le milieu de terrain a travaillé dur pour retrouver le terrain. Et ce travail semble enfin porter ses fruits : Orel Mangala serait désormais prêt à reprendre la compétition.

Paulo Fonseca reste prudent concernant Orel Mangala

Paulo Fonseca, l’entraîneur de Lyon, s’est exprimé ce samedi en conférence de presse : "Orel est une option. Il n’est pas encore prêt pour jouer tout le match. Nous verrons si nous pouvons le faire entrer en jeu. C’est un joueur important pour notre avenir", a-t-il déclaré avant la rencontre face à Nantes, ce dimanche en Ligue 1.

Ainsi semble toucher à sa fin la longue période de galère d'Orel Mangala. Le médian est sous contrat avec le club français depuis juillet 2024, après un transfert de Nottingham Forest pour 23 millions d’euros.

Lié avec l’OL jusqu’en juin 2028, le joueur de 27 ans espère rapidement retrouver sa place dans le onze de départ. Sa participation à la Coupe du monde 2026 en dépend, lui qui compte déjà 23 sélections avec les Diables Rouges.

Suis Lyon - Nantes en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (30/11).

