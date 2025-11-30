Beaucoup de pluie, peu de spectacle : Zulte Waregem et le Cercle de Bruges déçoivent

Dans un match pluvieux et sans rythme, Zulte Waregem et le Cercle se sont quittés sur un nul qui ne profite à personne.

Zulte Waregem pouvait jouer sans pression, puisqu’il avait récolté vingt points lors de la phase aller et se trouvait juste en dehors du top 6. Avec une victoire contre le Cercle de Bruges, l’équipe pouvait entrer provisoirement dans ce top 6.

Le Cercle de Bruges, de son côté, avait besoin de points. Avant-dernier du classement, le club voulait prendre un peu plus de distance avec la lanterne rouge, Dender.

Zulte Waregem ouvre le score sur penalty

La première période a été dominée par le Cercle. Plus de possession, plus de passes, plus de tirs et une présence constante dans le camp adverse. Pourtant, c’est Zulte Waregem qui avait l'avantage à la pause.

Le Cercle égalise rapidement après la pause

L'Essevee a obtenu un penalty après un contact entre Nazinho et Nyssen. Le capitaine Tanghe a pris Delanghe à contre-pied sur une pelouse de plus en plus glissante.

Gabriël avait dû intervenir à plusieurs reprises en première période, mais il n’a rien pu faire après le retour des vestiaires. Sur le premier corner, Utkus s’est retrouvé complètement seul au second poteau et a pu envoyer le ballon au fond pour le 1-1.

La suite du match a perdu en rythme. Les deux équipes ont multiplié les imprécisions et la partie est devenue de plus en plus brouillonne. Le score est resté à 1-1, un résultat qui n’arrange personne.