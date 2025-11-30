Réaction "Oui, c'est comme une victoire" : la RAAL ne fait pas la fine bouche après avoir contenu Charleroi

Scott Crabbé depuis Charleroi
| Commentaire
"Oui, c'est comme une victoire" : la RAAL ne fait pas la fine bouche après avoir contenu Charleroi
La RAAL est restée solidaire jusqu'au bout pour ramener un point du Mambourg. Ilan Okou est satisfait de voir l'équipe retrouver sa solidité défensive.

La RAAL a beau avoir éprouvé toutes les peines du monde à mettre Mohamed Koné sous pression (pas le moindre arrêt, tout au plus quelques sorties des poings), La Louvière semble sortir comme vainqueur moral de ce choc hennuyer. Les Loups ont mis fin à la série de deux défaites de rang et ont empêché Charleroi de prendre sa revanche sur le match aller.

"Oui, c'est comme une victoire", s'enthousiasme le défenseur louviérois Ilan Okou. "Avant la trêve, on restait sur sept matchs sans défaite, puis on perd à l'Antwerp et contre Anderlecht, ça nous a fait du mal. Ici, c'était un derby. On ramène un point, ce qui n'est pas mal. Même si on espérait mieux, ça fait du bien, ça refait pencher la balance dans le positif", explique-t-il à notre micro.

La septième cleansheet de la saison, la première depuis cinq matchs

Les visiteurs ont su se montrer pragmatiques : "Le plan, c'était déjà de ne pas encaisser, de rester solide derrière, puis de jouer à fond sur les transitions. On aurait pu mieux faire dans le dernier geste, c'est certain. Mais c'est comme ça : il y a des matchs où ça pèche un peu à ce niveau-là".

Au centre de la défense à trois, Ilan Okou a fait le boulot face à Aurélien Scheidler, qui n'a pas eu un match facile. Selon le défenseur des Loups, l'équipe n'a pas volé son point : "Ils ont eu des occasions, mais nous aussi. C'était un bon match, le point du partage est mérité".

Lire aussi… Des tribunes du Mambourg à un retour dans le camp adverse : "On a fermé la boutique"De quoi revenir aux fondamentaux avant un mois de décembre qui s'annonce important. La Louvière devra prendre des points face à Dender, Zulte Waregem, Westerlo et Louvain, en plus du match de Coupe de mardi au Beerschot : "Le coach nous a parlé de cet enchaînement de cinq matchs très importants en championnat avant la trêve hivernale, il va bien falloir les négocier pour la suite de la saison".

Commentaire
