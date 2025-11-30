Un ancien coach d'Anderlecht s'inquiète pour les jeunes du club : voici pourquoi

Muzamel Rahmat et Bjorn Vandenabeele
Commentaire
Un ancien coach d'Anderlecht s'inquiète pour les jeunes du club : voici pourquoi
Photo: © photonews

Aad De Mos a analysé la situation de Mario Stroeykens et Yari Verschaeren, soulignant leur statut de remplaçants et l'absence de continuité à Anderlecht.

Aad De Mos a souligné qu’il est difficile de progresser quand un joueur ne joue pas régulièrement. "Si tu ne joues pas, c’est normal que tu aies du mal à avancer", explique-t-il en parlant des cas Mario Stroeykens et Yari Verschaeren.

Et justement, les occasions dont ils auraient besoin pour se montrer à Anderlecht sont très limitées. Dans cette situation, les chances de progression sont presque nulles, estime le Néerlandais.

Selon De Mos, les deux talents ont été trop vite mis en avant au moment de leur émergence, ce qui a créé des attentes disproportionnées par rapport à leur expérience.

Qu’est-ce qu’un topper ?

"Pour moi, tu deviens un "topper" quand tu as enchaîné trois saisons d’affilée, environ une centaine de matchs, en équipe première", poursuit-il. C’est à ce moment-là que l’on voit comment un joueur gère la pression, les passages sur le banc et les exigences du haut niveau.

Lire aussi… Anderlecht veut se rapprocher de l'Union et frapper fort : les 11 probables Pour De Mos, ce n’est pas qu’une question de talent, mais de caractère. Il estime que la force mentale apparaît après de nombreux matchs comme titulaire. Ce qui n'est pas leur cas.

Commentaire
