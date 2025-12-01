🎥 Bel et bien de retour : quand Thibaut Courtois garde le Real Madrid en vie avec un arrêt 'à la Courtois'

🎥 Bel et bien de retour : quand Thibaut Courtois garde le Real Madrid en vie avec un arrêt 'à la Courtois'

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Thibaut Courtois était absent lors du match de Ligue des Champions à l'Olympiakos la semaine dernière. Mais il a fait son retour dans les buts hier soir.

Il fallait plus qu'une épidémie de gasto pour le tenir durablement sur la touche : quatre jours après son forfait en Ligue des Champions, Thibaut Courtois a renvoyé Andriy Lunin sur le banc. Sans victoire lors des deux derniers matchs de Liga contre le Rayo Vallecano et Elche, le Real devait négocier un déplacement à Girona.

Courtois a donc croisé Axel Witsel, lui aussi titulaire dans le camp d'en face. La première mi-temps s'est avérée assez équilibrée, avec un premier arrêt du gardien limbourgeois, mais aussi un but annulé de Kylian Mbappé.

Le Real à la peine

Les deux équipes semblaient se diriger vers un 0-0 au repos. Mais Azzedine Ounahi a sorti le grand jeu pour laisser Courtois sur place : sa frappe surpuissante était tout simplement imparable, 1-0 pour Girona au repos. 

A la reprise, le Diable Rouge a empêché les locaux de faire le break en s'imposant dans son face-à-face. Un arrêt qui le caractérise bien : pour un gardien de deux mètres, Courtois plonge exceptionnellement vite au sol.

La phase a son importance, puisque Kylian Mbappé a égalisé sur penalty dix minutes plus tard, permettant péniblement au Real de repartir avec un point. Les hommes de Xabi Alonso concèdent un troisième partage de rang en Liga et manquent l'occasion de ravir la première place au FC Barcelone, toujours un point devant.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Real Madrid
Girona FC
Thibaut Courtois

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/12: Lenaerts

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/12: Lenaerts

11:00
Le mercato est lancé : un club de Pro League s'offre un buteur de D1B

Le mercato est lancé : un club de Pro League s'offre un buteur de D1B

11:00
Enfin de retour : un Diable Rouge joue ses premières minutes depuis janvier 2025

Enfin de retour : un Diable Rouge joue ses premières minutes depuis janvier 2025

10:30
Rayane Bounida a parfois perdu patience : "Son frère était blanc de rage"

Rayane Bounida a parfois perdu patience : "Son frère était blanc de rage"

10:00
Il a connu la crème de Neerpede : Jean Kindermans compare son rôle à Anderlecht et à l'Antwerp

Il a connu la crème de Neerpede : Jean Kindermans compare son rôle à Anderlecht et à l'Antwerp

09:30
Inquiétude pour les supporters d'Anderlecht : un chouchou sorti blessé

Inquiétude pour les supporters d'Anderlecht : un chouchou sorti blessé

09:00
🎥 Terrible fracture : un défenseur de l'Olympic Charleroi sort sur civière, mais pas de carte rouge

🎥 Terrible fracture : un défenseur de l'Olympic Charleroi sort sur civière, mais pas de carte rouge

08:30
"Je n'ai pas vu un bon match de Romelu Lukaku en jeunes" : Ariel Jacobs surprend

"Je n'ai pas vu un bon match de Romelu Lukaku en jeunes" : Ariel Jacobs surprend

08:00
Un ancien coach de Pro League quitte son poste en sélection... aux portes de la Coupe du Monde !

Un ancien coach de Pro League quitte son poste en sélection... aux portes de la Coupe du Monde !

07:40
Ivan Leko sévère : "Ce n'était pas Barcelone en face..."

Ivan Leko sévère : "Ce n'était pas Barcelone en face..."

07:20
"J'ai été agressé verbalement et physiquement" : les révélations d'Ariel Jacobs sur l'agent de Silvio Proto

"J'ai été agressé verbalement et physiquement" : les révélations d'Ariel Jacobs sur l'agent de Silvio Proto

07:00
Le drôle de look d'Enric Llansana : mais pourquoi portait-il donc un masque ?

Le drôle de look d'Enric Llansana : mais pourquoi portait-il donc un masque ?

22:40
"Je vois beaucoup de ressemblances" : Sébastien Pocognoli comparé à un grand entraîneur espagnol

"Je vois beaucoup de ressemblances" : Sébastien Pocognoli comparé à un grand entraîneur espagnol

23:00
De zéro à héros ? "Il y a un mois, les supporters réclamaient mon départ..."

De zéro à héros ? "Il y a un mois, les supporters réclamaient mon départ..."

22:00
2
🎥 Arthur Theate décisif, Michy Bathsuayi en sauveur : le but 100% belge qui sauve Francfort

🎥 Arthur Theate décisif, Michy Bathsuayi en sauveur : le but 100% belge qui sauve Francfort

22:20
Arrivé cet été et déjà une première interview en polonais : un ancien entraîneur du Standard impressionne

Arrivé cet été et déjà une première interview en polonais : un ancien entraîneur du Standard impressionne

21:40
Kanga refait parler la poudre...en vain : Keisuke Goto pousse La Gantoise et Ivan Leko hors du top 6

Kanga refait parler la poudre...en vain : Keisuke Goto pousse La Gantoise et Ivan Leko hors du top 6

21:21
Deuxième défaite de suite pour Louvain et Felice Mazzu : "C'est notre plus grosse déception aujourd'hui"

Deuxième défaite de suite pour Louvain et Felice Mazzu : "C'est notre plus grosse déception aujourd'hui"

21:00
Anderlecht ponctue son mois en or en s'offrant le scalp de l'Union Saint-Gilloise

Anderlecht ponctue son mois en or en s'offrant le scalp de l'Union Saint-Gilloise

20:28
S'imposer au Standard, pas toujours facile pour les enfants de la maison : "J'avais une certaine haine"

S'imposer au Standard, pas toujours facile pour les enfants de la maison : "J'avais une certaine haine"

20:45
🎥 De Ketelaere à l'assist...mais c'est un ancien de Pro League qui fait tout : un but à la Dries Mertens

🎥 De Ketelaere à l'assist...mais c'est un ancien de Pro League qui fait tout : un but à la Dries Mertens

20:00
Loin du football : Toby Alderweireld révèle ce qu'il veut absolument éviter

Loin du football : Toby Alderweireld révèle ce qu'il veut absolument éviter

19:40
🎥 Un duel entre Diables Rouges : Maxim De Cuyper marque face à Matz Sels et fait décoller Brighton

🎥 Un duel entre Diables Rouges : Maxim De Cuyper marque face à Matz Sels et fait décoller Brighton

19:20
"Ça a fait mal au Club de Bruges" : Thibo Somers détaille comment l'Antwerp a pris le dessus

"Ça a fait mal au Club de Bruges" : Thibo Somers détaille comment l'Antwerp a pris le dessus

19:00
Emilio Ferrera et José Riga grimacent, Tubize-Braine l'emporte au SL 16 : après-midi mouvementée en D1 ACFF

Emilio Ferrera et José Riga grimacent, Tubize-Braine l'emporte au SL 16 : après-midi mouvementée en D1 ACFF

18:45
Seraing renoue enfin avec la victoire, l'Olympic revient de l'enfer : les résumés de l'après-midi en D1B

Seraing renoue enfin avec la victoire, l'Olympic revient de l'enfer : les résumés de l'après-midi en D1B

18:22
Quel dernier quart d'heure ! Felice Mazzu passe par toutes les émotions pour son retour à Genk

Quel dernier quart d'heure ! Felice Mazzu passe par toutes les émotions pour son retour à Genk

18:02
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/11: Angulo - De Cat

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/11: Angulo - De Cat

17:00
"Nous étions dix fois meilleurs que l'Antwerp" : Hans Vanaken exprime toute sa frustration après la défaite

"Nous étions dix fois meilleurs que l'Antwerp" : Hans Vanaken exprime toute sa frustration après la défaite

17:30
2
Anderlecht veut se rapprocher de l'Union et frapper fort : les 11 probables

Anderlecht veut se rapprocher de l'Union et frapper fort : les 11 probables

16:44
Nilson Angulo pourrait-il partir cet hiver ? Plusieurs clubs se positionnent

Nilson Angulo pourrait-il partir cet hiver ? Plusieurs clubs se positionnent

17:00
"Les entraîneurs ont besoin de ça" : un contraste évident entre l'Union et Anderlecht pour David Hubert

"Les entraîneurs ont besoin de ça" : un contraste évident entre l'Union et Anderlecht pour David Hubert

16:30
La Ligue des champions laisse encore des traces : le Club de Bruges craque face à l'Antwerp

La Ligue des champions laisse encore des traces : le Club de Bruges craque face à l'Antwerp

16:00
2
"Il a un peu plus difficile à décider d'un match" : Rik De Mil en dit plus sur la méforme de Parfait Guiagon Analyse

"Il a un peu plus difficile à décider d'un match" : Rik De Mil en dit plus sur la méforme de Parfait Guiagon

15:20
Un ancien coach d'Anderlecht s'inquiète pour les jeunes du club : voici pourquoi

Un ancien coach d'Anderlecht s'inquiète pour les jeunes du club : voici pourquoi

15:40
1
Que se passe-t-il au Barça ? Les larmes du coach intriguent l'Espagne

Que se passe-t-il au Barça ? Les larmes du coach intriguent l'Espagne

14:30

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 14
Getafe Getafe 1-0 Elche CF Elche CF
Real Mallorca Real Mallorca 2-2 Osasuna Osasuna
FC Barcelone FC Barcelone 3-1 Alaves Alaves
Levante Levante 0-2 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Atlético Madrid Atlético Madrid 2-0 Real Oviedo Real Oviedo
Real Sociedad Real Sociedad 2-3 Villarreal Villarreal
Séville Séville 0-2 Real Betis Real Betis
Celta De Vigo Celta De Vigo 0-1 Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone
Girona FC Girona FC 1-1 Real Madrid Real Madrid
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 21:00 Valencia CF Valencia CF
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved