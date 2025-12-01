🎥 Bel et bien de retour : quand Thibaut Courtois garde le Real Madrid en vie avec un arrêt 'à la Courtois'

Thibaut Courtois était absent lors du match de Ligue des Champions à l'Olympiakos la semaine dernière. Mais il a fait son retour dans les buts hier soir.

Il fallait plus qu'une épidémie de gasto pour le tenir durablement sur la touche : quatre jours après son forfait en Ligue des Champions, Thibaut Courtois a renvoyé Andriy Lunin sur le banc. Sans victoire lors des deux derniers matchs de Liga contre le Rayo Vallecano et Elche, le Real devait négocier un déplacement à Girona.

Courtois a donc croisé Axel Witsel, lui aussi titulaire dans le camp d'en face. La première mi-temps s'est avérée assez équilibrée, avec un premier arrêt du gardien limbourgeois, mais aussi un but annulé de Kylian Mbappé.

Le Real à la peine

Les deux équipes semblaient se diriger vers un 0-0 au repos. Mais Azzedine Ounahi a sorti le grand jeu pour laisser Courtois sur place : sa frappe surpuissante était tout simplement imparable, 1-0 pour Girona au repos.

🧨 | Azzedine Ounahi cloue Thibaut Courtois sur place ! 🫨🇲🇦 #GironaRealMadrid pic.twitter.com/CbIP8NGHKg — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 30, 2025

A la reprise, le Diable Rouge a empêché les locaux de faire le break en s'imposant dans son face-à-face. Un arrêt qui le caractérise bien : pour un gardien de deux mètres, Courtois plonge exceptionnellement vite au sol.

Thibaut Courtois nos salva como SIEMPRE CARAJO. pic.twitter.com/8y42nMGeXC — MT2 (@madrid_total2) November 30, 2025

La phase a son importance, puisque Kylian Mbappé a égalisé sur penalty dix minutes plus tard, permettant péniblement au Real de repartir avec un point. Les hommes de Xabi Alonso concèdent un troisième partage de rang en Liga et manquent l'occasion de ravir la première place au FC Barcelone, toujours un point devant.