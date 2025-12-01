"La Liga est corrompue" : le Real Madrid pète les plombs, Courtois et ses équipiers furieux

"La Liga est corrompue" : le Real Madrid pète les plombs, Courtois et ses équipiers furieux
Photo: © photonews

Le Real Madrid a été frustré par Gérone ce week-end. Un mauvais résultat (1-1), dénoncé par les médias madrilènes comme une preuve de la "corruption" de la Liga.

Le Real Madrid a laissé filer deux précieux points ce dimanche à Gérone (1-1), n'égalisant que sur penalty via Kylian Mbappé à la 67e minute et ne parvenant pas à faire la différence. Côté Merengue, on est furieux : de l'avis général, un penalty aurait dû être accordé à Rodrygo.

Thibaut Courtois, entre autres, faisait partie des joueurs interrogés à ce sujet et était très clair au micro de Chiringuito TV : "Bien sûr qu'il y avait penalty sur Rodrygo", déclare le Belge, à l'image de ses équipiers Jude Bellingham et Rodrygo lui-même.

La Liga "corrompue", accuse Real Madrid TV 

Du côté de Real Madrid TV, on va beaucoup plus loin - et même un peu trop loin. L'arbitre Ricardo de Burgos est ainsi violemment attaqué par le média "maison" madrilène, qui estime que l'homme en noir a commis "des erreurs injustifiables".

"La Liga est corrompue. De Burgos est l'un des arbitres causant le plus de tort au Real Madrid. La VAR n'a pas appelé l'arbitre", pointe Real Madrid TV. "C'est arrivé à Vallecas et maintenant à Gérone, et c'était déjà le cas la saison passée quand le Real avait 6 points d'avance sur Barcelone". 

Lire aussi… 🎥 Bel et bien de retour : quand Thibaut Courtois garde le Real Madrid en vie avec un arrêt 'à la Courtois'Après ce partage, le Real Madrid accuse un point de retard sur le FC Barcelone, victorieux de son côté ce samedi face au Deportivo Alavés. 

