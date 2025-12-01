Révélation de la saison mais en difficulté : que se passe-t-il avec Jeppe Erenbjerg ?

Il est toujours meilleur buteur de Pro League, et pourtant Jeppe Erenbjerg vit des semaines plus délicates. Ce week-end, il n'a même pas tiré le penalty obtenu par Zulte Waregem.

Zulte Waregem a obtenu un penalty en première mi-temps ce week-end contre le Cercle de Bruges, mais c'est de manière assez surprenante Anton Tanghe qui s'est emparé du ballon. Pas de 8e but de la saison, donc, pour Jeppe Erenbjerg - qui reste meilleur buteur de D1A.

"Je me sentais bien et j'ai donc décidé de tirer le penalty. Si Jesse l'avait bien senti, il pouvait également le tirer", se contentait de résumer Tanghe après la rencontre, lui qui figure également sur la liste des tireurs attitrés. Aucun drama, donc, mais plutôt une moins bonne passe pour le Danois.

Méforme pour Jeppe Erenbjerg ?

Après avoir commencé la saison en boulet de canon, Erenbjerg n'a ni marqué ni donné d'assist lors des trois derniers matchs. Contre le Cercle de Bruges, il est même sorti à l'heure de jeu, un fait inhabituel cette saison.

"Il n'était pas très bien dans son match, effectivement, c'était un peu mitigé", concède son entraîneur Sven Vandenbroeck. Mais ce n'est pas la principale raison de la sortie du meilleur buteur de Pro League. "Jeppe avait aussi une petite gêne au mollet et nous ne voulions pas prendre de risques. Emran Soglo et Jelle Vossen sont bien rentrés".

La panne de Jeppe Erenbjerg peut en tout cas commencer à inquiéter Zulte Waregem : en trois matchs sans but de leur attaquant, les Flandriens n'ont pas gagné.