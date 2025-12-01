Un ancien coach de Pro League quitte son poste en sélection... aux portes de la Coupe du Monde !

Stanley Menzo n'est plus le sélectionneur du Suriname. Une nouvelle qui tombe alors que le petit pays d'Amérique du Sud, qui évolue en zone CONCACAF, n'est qu'à deux matchs de la Coupe du Monde.

C'est une décision étonnante prise par Stanley Menzo : alors que le Suriname n'est qu'à deux matchs de la Coupe du Monde 2026 et disputera les barrages intercontinentaux en mars prochain, le sélectionneur néerlandais de 62 ans a décidé de quitter ses fonctions.

Arrivé en mars 2024 à la tête du Suriname, pays où il est né et qu'il avait déjà coaché en 2022, Menzo estime ne pas avoir rempli sa tâche en manquant la qualification directe pour le Mondial. "Après une évaluation approfondie de la dernière période internationale et en concertation avec le manager général Brian Tevreden, j'ai décidé de quitter mes fonctions d'entraîneur du Suriname", déclare-t-il dans un communiqué relayé par le Telegraaf.

Le Suriname affrontera la Bolivie et l'Irak sans Stanley Menzo

"En mars, la Natio vivra la trêve internationale la plus importante de son histoire. Un moment durant lequel nous devons tout miser pour réaliser le rêve du peuple surinamien", ajoute Menzo. "Un rêve en lequel nous croyons tous et que je crois atteignable (...) Je crois que c'est le bon moment pour faire un pas de côté. Je souhait bonne chance, force et succès aux joueurs, au staff et à la direction dans cette dernière étape décisive".

Le Suriname affrontera la Bolivie en demi-finales des barrages intercontinentaux. S'il passe ce premier écueil, le petit pays, situé en Amérique du Sud mais qui évolue en zone CONCACAF, devra ensuite se défaire de l'Irak, directement qualifié pour la finale en vertu de son ranking FIFA.

Stanley Menzo est un nom connu en Jupiler Pro League. De 1996 à 1999, cet ancien gardien de but a porté les couleurs du Lierse, remportant le titre de champion en 1997 et une Coupe en 1999. Il est revenu à la Chaussée du Lisp en tant qu'entraîneur, en 2013-2014.