Un ancien coach de Pro League quitte son poste en sélection... aux portes de la Coupe du Monde !

Un ancien coach de Pro League quitte son poste en sélection... aux portes de la Coupe du Monde !
Photo: © photonews
Deviens fan de Surinam! 0

Stanley Menzo n'est plus le sélectionneur du Suriname. Une nouvelle qui tombe alors que le petit pays d'Amérique du Sud, qui évolue en zone CONCACAF, n'est qu'à deux matchs de la Coupe du Monde.

C'est une décision étonnante prise par Stanley Menzo : alors que le Suriname n'est qu'à deux matchs de la Coupe du Monde 2026 et disputera les barrages intercontinentaux en mars prochain, le sélectionneur néerlandais de 62 ans a décidé de quitter ses fonctions.

Arrivé en mars 2024 à la tête du Suriname, pays où il est né et qu'il avait déjà coaché en 2022, Menzo estime ne pas avoir rempli sa tâche en manquant la qualification directe pour le Mondial. "Après une évaluation approfondie de la dernière période internationale et en concertation avec le manager général Brian Tevreden, j'ai décidé de quitter mes fonctions d'entraîneur du Suriname", déclare-t-il dans un communiqué relayé par le Telegraaf.

Le Suriname affrontera la Bolivie et l'Irak sans Stanley Menzo 

"En mars, la Natio vivra la trêve internationale la plus importante de son histoire. Un moment durant lequel nous devons tout miser pour réaliser le rêve du peuple surinamien", ajoute Menzo. "Un rêve en lequel nous croyons tous et que je crois atteignable (...) Je crois que c'est le bon moment pour faire un pas de côté. Je souhait bonne chance, force et succès aux joueurs, au staff et à la direction dans cette dernière étape décisive".

Le Suriname affrontera la Bolivie en demi-finales des barrages intercontinentaux. S'il passe ce premier écueil, le petit pays, situé en Amérique du Sud mais qui évolue en zone CONCACAF, devra ensuite se défaire de l'Irak, directement qualifié pour la finale en vertu de son ranking FIFA.

Stanley Menzo est un nom connu en Jupiler Pro League. De 1996 à 1999, cet ancien gardien de but a porté les couleurs du Lierse, remportant le titre de champion en 1997 et une Coupe en 1999. Il est revenu à la Chaussée du Lisp en tant qu'entraîneur, en 2013-2014. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Surinam
Stanley Purl Menzo

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/12: Lenaerts

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/12: Lenaerts

11:00
Le mercato est lancé : un club de Pro League s'offre un buteur de D1B

Le mercato est lancé : un club de Pro League s'offre un buteur de D1B

11:00
Enfin de retour : un Diable Rouge joue ses premières minutes depuis janvier 2025

Enfin de retour : un Diable Rouge joue ses premières minutes depuis janvier 2025

10:30
Rayane Bounida a parfois perdu patience : "Son frère était blanc de rage"

Rayane Bounida a parfois perdu patience : "Son frère était blanc de rage"

10:00
Il a connu la crème de Neerpede : Jean Kindermans compare son rôle à Anderlecht et à l'Antwerp

Il a connu la crème de Neerpede : Jean Kindermans compare son rôle à Anderlecht et à l'Antwerp

09:30
Inquiétude pour les supporters d'Anderlecht : un chouchou sorti blessé

Inquiétude pour les supporters d'Anderlecht : un chouchou sorti blessé

09:00
🎥 Terrible fracture : un défenseur de l'Olympic Charleroi sort sur civière, mais pas de carte rouge

🎥 Terrible fracture : un défenseur de l'Olympic Charleroi sort sur civière, mais pas de carte rouge

08:30
"Je n'ai pas vu un bon match de Romelu Lukaku en jeunes" : Ariel Jacobs surprend

"Je n'ai pas vu un bon match de Romelu Lukaku en jeunes" : Ariel Jacobs surprend

08:00
Ivan Leko sévère : "Ce n'était pas Barcelone en face..."

Ivan Leko sévère : "Ce n'était pas Barcelone en face..."

07:20
"J'ai été agressé verbalement et physiquement" : les révélations d'Ariel Jacobs sur l'agent de Silvio Proto

"J'ai été agressé verbalement et physiquement" : les révélations d'Ariel Jacobs sur l'agent de Silvio Proto

07:00
🎥 Bel et bien de retour : quand Thibaut Courtois garde le Real Madrid en vie avec un arrêt 'à la Courtois'

🎥 Bel et bien de retour : quand Thibaut Courtois garde le Real Madrid en vie avec un arrêt 'à la Courtois'

06:30
Le drôle de look d'Enric Llansana : mais pourquoi portait-il donc un masque ?

Le drôle de look d'Enric Llansana : mais pourquoi portait-il donc un masque ?

22:40
"Je vois beaucoup de ressemblances" : Sébastien Pocognoli comparé à un grand entraîneur espagnol

"Je vois beaucoup de ressemblances" : Sébastien Pocognoli comparé à un grand entraîneur espagnol

23:00
De zéro à héros ? "Il y a un mois, les supporters réclamaient mon départ..."

De zéro à héros ? "Il y a un mois, les supporters réclamaient mon départ..."

22:00
2
🎥 Arthur Theate décisif, Michy Bathsuayi en sauveur : le but 100% belge qui sauve Francfort

🎥 Arthur Theate décisif, Michy Bathsuayi en sauveur : le but 100% belge qui sauve Francfort

22:20
Arrivé cet été et déjà une première interview en polonais : un ancien entraîneur du Standard impressionne

Arrivé cet été et déjà une première interview en polonais : un ancien entraîneur du Standard impressionne

21:40
Kanga refait parler la poudre...en vain : Keisuke Goto pousse La Gantoise et Ivan Leko hors du top 6

Kanga refait parler la poudre...en vain : Keisuke Goto pousse La Gantoise et Ivan Leko hors du top 6

21:21
Deuxième défaite de suite pour Louvain et Felice Mazzu : "C'est notre plus grosse déception aujourd'hui"

Deuxième défaite de suite pour Louvain et Felice Mazzu : "C'est notre plus grosse déception aujourd'hui"

21:00
Anderlecht ponctue son mois en or en s'offrant le scalp de l'Union Saint-Gilloise

Anderlecht ponctue son mois en or en s'offrant le scalp de l'Union Saint-Gilloise

20:28
S'imposer au Standard, pas toujours facile pour les enfants de la maison : "J'avais une certaine haine"

S'imposer au Standard, pas toujours facile pour les enfants de la maison : "J'avais une certaine haine"

20:45
🎥 De Ketelaere à l'assist...mais c'est un ancien de Pro League qui fait tout : un but à la Dries Mertens

🎥 De Ketelaere à l'assist...mais c'est un ancien de Pro League qui fait tout : un but à la Dries Mertens

20:00
Loin du football : Toby Alderweireld révèle ce qu'il veut absolument éviter

Loin du football : Toby Alderweireld révèle ce qu'il veut absolument éviter

19:40
🎥 Un duel entre Diables Rouges : Maxim De Cuyper marque face à Matz Sels et fait décoller Brighton

🎥 Un duel entre Diables Rouges : Maxim De Cuyper marque face à Matz Sels et fait décoller Brighton

19:20
"Ça a fait mal au Club de Bruges" : Thibo Somers détaille comment l'Antwerp a pris le dessus

"Ça a fait mal au Club de Bruges" : Thibo Somers détaille comment l'Antwerp a pris le dessus

19:00
Emilio Ferrera et José Riga grimacent, Tubize-Braine l'emporte au SL 16 : après-midi mouvementée en D1 ACFF

Emilio Ferrera et José Riga grimacent, Tubize-Braine l'emporte au SL 16 : après-midi mouvementée en D1 ACFF

18:45
Seraing renoue enfin avec la victoire, l'Olympic revient de l'enfer : les résumés de l'après-midi en D1B

Seraing renoue enfin avec la victoire, l'Olympic revient de l'enfer : les résumés de l'après-midi en D1B

18:22
Quel dernier quart d'heure ! Felice Mazzu passe par toutes les émotions pour son retour à Genk

Quel dernier quart d'heure ! Felice Mazzu passe par toutes les émotions pour son retour à Genk

18:02
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/11: Angulo - De Cat

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/11: Angulo - De Cat

17:00
"Nous étions dix fois meilleurs que l'Antwerp" : Hans Vanaken exprime toute sa frustration après la défaite

"Nous étions dix fois meilleurs que l'Antwerp" : Hans Vanaken exprime toute sa frustration après la défaite

17:30
2
Anderlecht veut se rapprocher de l'Union et frapper fort : les 11 probables

Anderlecht veut se rapprocher de l'Union et frapper fort : les 11 probables

16:44
Nilson Angulo pourrait-il partir cet hiver ? Plusieurs clubs se positionnent

Nilson Angulo pourrait-il partir cet hiver ? Plusieurs clubs se positionnent

17:00
"Les entraîneurs ont besoin de ça" : un contraste évident entre l'Union et Anderlecht pour David Hubert

"Les entraîneurs ont besoin de ça" : un contraste évident entre l'Union et Anderlecht pour David Hubert

16:30
La Ligue des champions laisse encore des traces : le Club de Bruges craque face à l'Antwerp

La Ligue des champions laisse encore des traces : le Club de Bruges craque face à l'Antwerp

16:00
2
"Il a un peu plus difficile à décider d'un match" : Rik De Mil en dit plus sur la méforme de Parfait Guiagon Analyse

"Il a un peu plus difficile à décider d'un match" : Rik De Mil en dit plus sur la méforme de Parfait Guiagon

15:20
Un ancien coach d'Anderlecht s'inquiète pour les jeunes du club : voici pourquoi

Un ancien coach d'Anderlecht s'inquiète pour les jeunes du club : voici pourquoi

15:40
1
Un économiste du sport lâche une bombe sur l'avenir du football belge

Un économiste du sport lâche une bombe sur l'avenir du football belge

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 1-2 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved