250.000 euros en jeu par journée : les chiffres faramineux du litige entre DAZN et la Pro League

Photo: © photonews

Le différend entre DAZN et la Pro League se prolonge et menace d'avoir de lourdes conséquences pour les clubs. Tant les aspects juridiques que financiers rendent une solution rapide particulièrement difficile.

Le CEO de la Pro League Lorin Parys a souligné qu'une renégociation est exclue. " Pendant les négociations pour le nouveau cycle, ils ont fait une offre à un prix fixe, pleinement conscients du marché et du risque", regrette-t-il sur le plateau de La Tribune.

Il a ajouté qu'une réduction du contrat serait même contraire à la législation. "C'est un piège en vertu du droit de la concurrence. Les entreprises de télécommunications avaient également fait une offre. Le droit de la concurrence interdit de convenir d'un montant inférieur à celui fixé lors de l'appel d'offres public".

La bataille juridique sur les rails

L'expert en droits télévisuels Pierre Maes a dépeint un bien sombre tableau. Selon lui, plus personne n'a encore le contrôle sur DAZN, qui a rompu le contrat après n'avoir payé que 7 % du montant total. "On peut très bien imaginer, à un moment, qu’ils ne produisent plus les matches. Il faut savoir que cela coûte autour de 250.000€ par journée. Comme DAZN continue à produire, sous réserve, cela veut dire qu’ils demanderont le remboursement de cet argent".

Les négociations antérieures entre DAZN et les entreprises de télécommunications ont échoué en raison de différences de dizaines de millions d'euros. " S'asseoir autour de la table est inutile, c'est voué à l'échec", poursuit Pierre Maes.

Selon lui, un nouveau contrat, si une solution est trouvée, rapporterait moins de la moitié des 84 millions d'euros par an prévus. Cela mettrait sérieusement en péril la stabilité financière de plusieurs clubs. La Pro League avertit que plusieurs d'entre eux pourraient même faire faillite sans les recettes issues des droits télévisuels.

