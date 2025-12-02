🎥 La Pro League en alerte : "Des clubs pourraient faire faillite avant la fin de la saison"

Invité sur le plateau de La Tribune, le CEO de la Pro League, Lorin Parys, a indiqué qu'il mettrait tout en œuvre pour que DAZN respecte ses engagements contractuels. Car, dans le cas contraire, plusieurs clubs risqueraient la faillite avant même la fin de la saison.

L'avenir de certains clubs professionnels belges s'écrit en pointillés après la rupture de contrat entre la Pro League et DAZN. Le diffuseur continuera de retransmettre les rencontres jusqu'à la fin de la saison, mais un accord doit impérativement être trouvé sur le plan financier.

La Pro League espère en effet que DAZN paiera les 84 millions d'euros promis aux clubs de Pro League. Dans le cas contraire, certains pourraient se retrouver en grande difficulté financière, les droits télévisuels représentant une grande partie de leur budget.

La Pro League veut faire valoir ses droits

Ce lundi, le CEO de la Pro League, Lorin Parys, était invité sur le plateau de La Tribune pour évoquer cette crise et les conséquences potentielles de celle-ci. La Pro League et ses acteurs feront tout pour que DAZN respecte ses engagements et pour que la situation se stabilise prochainement.

"On va faire valoir nos droits, parce que c'est une catastrophe potentielle pour beaucoup de clubs, et surtout pour les plus petits. Le montant des droits télés est plus important dans le chiffre d'affaires des clubs de moyenne et de petite taille."

Lire aussi… La RAAL et le Standard ouvrent le bal : les compositions probables des Loups et des Rouches en Croky CupIl y a une chance d'avoir des clubs qui feront faillite"

"Si DAZN ne paie pas le montant contractuel, il y a une chance d'avoir des clubs qui feront faillite. Ce serait un désastre pour les clubs et ses supporters, mais c'est aussi une conséquence potentielle pour l'intégrité de la compétition. Ça peut fausser la compétition lorsqu'il y a des clubs qui disparaissent pendant la saison."

"On va être très forts pour défendre les droits et essayer d'obtenir la clarté pour nos supporters. Les clubs et les supporters, ce sont les deux groupes les plus importants dans cette histoire. Aujourd'hui, on a indiqué qu'on va être fermes dans nos droits contractuels."

