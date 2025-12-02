"Je suis désormais tourné vers la suite" : Paul-José M'Poku annonce rompre son contrat avec Al-Batin

L'aventure de Paul-José M'Poku à Al-Batin est déjà terminée. Le milieu offensif de 33 ans a annoncé la nouvelle en story Instagram ce mardi soir.

Le 10 septembre dernier, Paul-José M'Poku avait rejoint la formation de seconde division en Arabie saoudite. Près de trois mois plus tard, l'ancien Rouche annonce avoir déjà rompu son contrat.

"Certaines conditions essentielles à l’exercice serein de ma profession n’étaient plus réunies, et il m’était important de préserver à la fois mon intégrité sportive et personnelle," souligne-t-il dans un communiqué.

"Le départ précipité du coach n’a fait que confirmer ma décision dans ce sens," ajoute-t-il. "Je tiens à remercier mes coéquipiers, le staff pour leur accueil et leur respect durant mon passage au club. Je demeure reconnaissant envers toutes les personnes qui m’ont soutenu. Je suis désormais tourné vers la suite de ma carrière avec détermination et ambition."

Un faible bilan

Le joueur de 33 ans n'était plus apparu sous la vareuse d'Al-Batin depuis le 27 octobre dernier. Il avait été titulaire dans la défaite (0-3) de son équipe face à Al-Ahli en huitièmes de finale de la King's Cup.

Au total, il n'a pris part qu'à sept rencontres, deux en King's Cup et cinq en championnat. Aucun but ou passe décisive n’est à mettre à son actif.