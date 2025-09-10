"Le dernier voyage" : libre depuis le début de l'été, Paul-José Mpoku a retrouvé un club

Paul-José Mpoku se cherchait un nouveau challenge cet été. Il vient de retrouver chaussure à son pied, avec un transfert en Arabie saoudite.

En février dernier, Paul-José Mpoku était revenu en Europe après deux ans en Corée, retrouvant Mircea Rednic en Roumanie. Le Verviétois n'a pas poussé le bouchon jusqu'à revenir à Sclessin avec lui. Il a par contre longtemps essayer de faire basculer le rachat du club, sans succès.

L'ancien international congolais prépare son après-carrière depuis des années. Outre ses activités en compagnie de fonds d'investissement, il a également annoncé qu'il rejoindrait l'équipe de PlaySports en tant que consultant pour les championnats d'Angleterre et d'Allemagne.

Mais il reste encore un joueur : après un été passé sans club, Mpoku rebondit ainsi à Al-Batin, en deuxième division saoudienne, où il ne sera que le deuxième joueur étranger du noyau.

Une dernière aventure pour la route

Il n'avait jamais évolué en Arabie Saoudite et découvrira ainsi une nouvelle compétition après la Pro League, la Serie A, le championnat grec, les Émirats arabes unis, la Turquie, la Corée du Sud et la Roumanie.

Son commentaire personnel "The last trip" est assez clair sur le fait qu'Al-Batin sera le dixième et dernier club de sa carrière professionnel. Avec encore quelques coups francs dont il a le secret pour boucler la boucle ?