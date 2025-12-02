"Samuel Eto'o m'a insulté dès la première minute" : Marc Brys aurait-il accepté son départ du Cameroun ?

"Samuel Eto'o m'a insulté dès la première minute" : Marc Brys aurait-il accepté son départ du Cameroun ?
Photo: Photonews
Marc Brys vit des heures particulièrement agitées au Cameroun. L'entraîneur belge semble désormais accepter de se retirer.

En présentant sa liste pour la Coupe d'Afrique des Nations avec un nouveau sélectionneur, le Cameroun a mis fin de manière terriblement abrupte au mandat de Marc Brys, qui était à la tête de l'équipe depuis 20 mois. un coup de force de Samuel Eto'o, tout fraîchement réélu à la tête de la fédération.

Notre compatriote a dans un premier temps fait savoir qu'il n'acceptait pas ces manières de faire, et qu'il ne laisserait pas passer cette éviction sans se battre. "Il a aussi remplacé l'ensemble du ministère des Sports par des personnes de son choix. Cela me semble ridicule et totalement illégal. Je ne laisserai pas ça se produire", a-t-il précédemment déclaré.

Mais le ton est désormais différent : Brys s'est confié au Laatste Nieuws et semble plus résigné : "J'ai d'autres ambitions que d'être toujours sur le terrain. C'est trop agressif, trop trompeur". Il ne fera à aucun moment mention explicite de son départ, mais son discours le laisse penser.

"Eto'o a toujours eu pour objectif de m'éliminer au plus vite. Dès la première minute, il m'a insulté et j'ai réagi. J'étais un adversaire trop coriace pour lui. Ce fut une bonne leçon. Je la recommande à tous, mais elle ne doit pas durer trop longtemps", explique-t-il à nos confrères.

"J'en ai assez. Cela fait beaucoup trop de négativité pour fonctionner correctement", conclut Marc Brys, qui aura vraisemblablement besoin d'un peu de repos pour se ressourcer après cette aventure, marquée par des rassemblements surréalistes et un sabotage de tous les instants.

African Cup of Nations
Cameroun

