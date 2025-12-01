À trois semaines de la CAN : Samuel Eto'o a eu la peau de Marc Brys

À trois semaines de la CAN : Samuel Eto'o a eu la peau de Marc Brys
Photo: © photonews
Marc Brys n'est plus le sélectionneur du Cameroun. La fin du chapitre le plus agité de sa carrière d'entraîneur.

A l'image de la République Démocratique du Congo, qui a convoqué Mario Stroeykens et Matthieu Epolo, le Cameroun a lui aussi dévoilé sa sélection pour la CAN. Ce n'est qu'en regardant en bas de la liste qu'un détail saute aux yeux. Le nom de Marc Brys n'est pas écrit à côté de la mention 'sélectionneur'.

C'est David Pagou, entraîneur de Coton Sports, qui reprend l'équipe. Un départ par la petite porte pour Brys, trois semaines avant le début de la CAN. Mais l'entraîneur belge n'en est plus à une bizarrerie près.

Samuel Eto'o règle ses comptes

Sous ses ordres, le Cameroun n'avait concédé que deux défaites en dix-sept matchs. Mais celle contre le Congo, synonyme d'élimination définitive en vue de la Coupe du Monde a pesé lourd dans la balance.

Et puis, il y a la présence toujours très fortement ressentie de Samuel Eto'o. L'ancien attaquant n'a jamais porté notre compatriote dans son coeur et lui a mis bon nombre de bâtons dans les roues depuis sa nomination. Tout juste réélu à la tête de la fédération, il ne s'est pas privé de dégager son sélectionneur contestataire, quitte à le faire trois semaines avant la CAN.

Marc Brys quitte donc le Cameroun 20 mois après sa nomination. Une durée assez honorable, et même assez inespérée, vu toutes les manoeuvres d'intimidation et de sabotage dont lui et son staff ont fait l'objet.

African Cup of Nations
African Cup of Nations
Cameroun
Marc Brys

