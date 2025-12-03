Voici comment suivre en direct et gratuitement le tirage au sort des Diables Rouges ce vendredi soir

Voici comment suivre en direct et gratuitement le tirage au sort des Diables Rouges ce vendredi soir
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2613

Ce vendredi soir, la Belgique connaîtra ses adversaires en phase de groupe de la Coupe du monde 2026. Mais alors, comment suivre en direct le tirage au sort ?

Le début de la cérémonie de ce tirage au sort, qui se tiendra à Washington, est programmé à 18h (heure belge) ce vendredi. La Belgique figure dans le pot 1 et évite alors déjà d’affronter un solide cador dès l’entame du tournoi (l’Espagne, l’Argentine, le Portugal, la France, l’Angleterre, le Brésil, les Pays-Bas et l’Allemagne).

Si vous vous demandez comment suivre ce tirage au sort, sachez que c’est très simple. En effet, la RTBF, qui détient les droits de diffusion de la compétition, diffusera en direct et gratuitement le tirage au sort.

En direct sur Tipik

L’événement sera diffusé en direct sur Tipik. La plage horaire réservée par la RTBF pour ce tirage au sort s’étend de 18h00 jusqu’à 19h41. Il s’agira d’un tirage particulier puisqu’il sera le premier de l’histoire avec 48 équipes.

Chaque groupe comptera au moins un représentant européen, mais jamais plus de deux. Une seule équipe par confédération pourra figurer dans chaque groupe, à l’exception de l’UEFA, qui en compte 16. L’Espagne et l’Argentine, en tête du classement FIFA, seront placées dans des tableaux opposés, tout comme la France et l’Angleterre.

Ce mardi soir, la fédération belge a par ailleurs annoncé les prochains adversaires des Diables Rouges en guise de préparation pour le prochain Mondial. La Belgique se déplacera en Amérique pour affronter les États-Unis et le Mexique.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

Excellente nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé sera présent contre Genk

Excellente nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé sera présent contre Genk

10:30
"Peu importe qui on affrontera en quarts" : le héros de la RAAL assume les ambitions du club

"Peu importe qui on affrontera en quarts" : le héros de la RAAL assume les ambitions du club

10:00
"Pas l'impression qu'on a fait un mauvais match" : le Standard se voile-t-il la face ?

"Pas l'impression qu'on a fait un mauvais match" : le Standard se voile-t-il la face ?

09:30
"Pas prêts à enchaîner" : Vincent Euvrard alerte sur un problème inquiétant au Standard

"Pas prêts à enchaîner" : Vincent Euvrard alerte sur un problème inquiétant au Standard

09:00
Un début parfait pour Manchester City grâce à Jérémy Doku... dans un match complètement fou à Fulham

Un début parfait pour Manchester City grâce à Jérémy Doku... dans un match complètement fou à Fulham

08:30
Naples n'était pas seul : un grand club de Ligue 1 avait une idée en tête pour Kevin De Bruyne

Naples n'était pas seul : un grand club de Ligue 1 avait une idée en tête pour Kevin De Bruyne

08:00
Un premier aperçu avant la Coupe du monde : la Belgique connaît ses adversaires pour la prochaine trêve

Un premier aperçu avant la Coupe du monde : la Belgique connaît ses adversaires pour la prochaine trêve

20:40
2
"Ils n'ont rien à fêter" : Dennis Ayensa s'en prend violemment à Dender après l'élimination du Standard

"Ils n'ont rien à fêter" : Dennis Ayensa s'en prend violemment à Dender après l'élimination du Standard

07:40
"Cela aurait laissé un goût très amer" : les fans de Malines seront finalement bien de la partie à Charleroi

"Cela aurait laissé un goût très amer" : les fans de Malines seront finalement bien de la partie à Charleroi

07:20
"J'ai déjà tracé mon parcours" : Konstantinos Karetsas a déjà préparé son plan de carrière

"J'ai déjà tracé mon parcours" : Konstantinos Karetsas a déjà préparé son plan de carrière

07:00
Vincent Kompany, le digne successeur de Pep Guardiola à Manchester City ? Le coach du Bayern répond

Vincent Kompany, le digne successeur de Pep Guardiola à Manchester City ? Le coach du Bayern répond

06:30
Sébastien Pocognoli était de retour en Belgique ce lundi pour donner un entraînement "obligatoire"

Sébastien Pocognoli était de retour en Belgique ce lundi pour donner un entraînement "obligatoire"

23:40
1
Le Standard renversé à Dender et éliminé de la Coupe : voici les notes attribuées aux Rouches Analyse

Le Standard renversé à Dender et éliminé de la Coupe : voici les notes attribuées aux Rouches

23:10
6
Aux commandes à deux reprises, le Standard s'écroule à Dender et quitte déjà la Croky Cup par la petite porte

Aux commandes à deux reprises, le Standard s'écroule à Dender et quitte déjà la Croky Cup par la petite porte

22:27
La Louvière file en quarts de finale de la Coupe de Belgique !

La Louvière file en quarts de finale de la Coupe de Belgique !

22:46
Seuls le Standard, le Club de Bruges et Genk ont fait mieux que ce club de Pro League

Seuls le Standard, le Club de Bruges et Genk ont fait mieux que ce club de Pro League

22:00
Un Diable Rouge en route vers le Bayern de Vincent Kompany l'été prochain ?

Un Diable Rouge en route vers le Bayern de Vincent Kompany l'été prochain ?

21:40
Gros coup dur pour le Standard en début de match face à Dender

Gros coup dur pour le Standard en début de match face à Dender

21:10
1
Gagner face Ivan Leko pour préparer la réception du Standard : "Nous n'allons pas faire beaucoup tourner"

Gagner face Ivan Leko pour préparer la réception du Standard : "Nous n'allons pas faire beaucoup tourner"

21:00
Officiel : Jan Vertonghen étoffe son après-carrière et rejoint l'Union Belge !

Officiel : Jan Vertonghen étoffe son après-carrière et rejoint l'Union Belge !

16:00
Le buteur du RFC Liège, Oumar Diouf, vers un transfert en Pro League cet hiver ?

Le buteur du RFC Liège, Oumar Diouf, vers un transfert en Pro League cet hiver ?

20:20
🎥 Mika Godts encore buteur avec l'Ajax : le crack belge soigne un peu plus ses statistiques

🎥 Mika Godts encore buteur avec l'Ajax : le crack belge soigne un peu plus ses statistiques

20:00
Aussi bouillant qu'au Standard : sauvé par un ancien du Real, Ricardo Sa Pinto a le vent en poupe

Aussi bouillant qu'au Standard : sauvé par un ancien du Real, Ricardo Sa Pinto a le vent en poupe

19:00
"Je suis désormais tourné vers la suite" : Paul-José M'Poku annonce rompre son contrat avec Al-Batin

"Je suis désormais tourné vers la suite" : Paul-José M'Poku annonce rompre son contrat avec Al-Batin

18:40
1
Les deux profils dont Anderlecht a besoin ? "Cela pourrait faire la différence dans la lutte pour le titre

Les deux profils dont Anderlecht a besoin ? "Cela pourrait faire la différence dans la lutte pour le titre

18:20
David Hubert annonce un changement après la défaite à Anderlecht : "Il le mérite, ce n'est pas un cadeau"

David Hubert annonce un changement après la défaite à Anderlecht : "Il le mérite, ce n'est pas un cadeau"

18:00
"On ne sera pas là pour rigoler" : la mise en garde très virulente des supporters de Charleroi aux joueurs

"On ne sera pas là pour rigoler" : la mise en garde très virulente des supporters de Charleroi aux joueurs

17:30
"C'est moi qui prends la décision finale" : retournement de situation pour Marc Brys, qui défie Samuel Eto'o !

"C'est moi qui prends la décision finale" : retournement de situation pour Marc Brys, qui défie Samuel Eto'o !

17:00
250.000 euros en jeu par journée : les chiffres faramineux du litige entre DAZN et la Pro League

250.000 euros en jeu par journée : les chiffres faramineux du litige entre DAZN et la Pro League

16:30
Mieux vaut tard que jamais : un Diable Rouge pourrait enfin faire ses débuts en Premier League

Mieux vaut tard que jamais : un Diable Rouge pourrait enfin faire ses débuts en Premier League

15:30
"Samuel Eto'o m'a insulté dès la première minute" : Marc Brys aurait-il accepté son départ du Cameroun ?

"Samuel Eto'o m'a insulté dès la première minute" : Marc Brys aurait-il accepté son départ du Cameroun ?

15:00
Sa saison est déjà terminée : un enfant du Standard face à la plus grave blessure de sa carrière

Sa saison est déjà terminée : un enfant du Standard face à la plus grave blessure de sa carrière

14:30
🎥 La même courbe de forme qu'Anderlecht : Francis Amuzu revit au Brésil

🎥 La même courbe de forme qu'Anderlecht : Francis Amuzu revit au Brésil

14:00
L'un des fossoyeurs de Bordeaux bientôt à Sclessin ? Le Standard sort un communiqué officiel

L'un des fossoyeurs de Bordeaux bientôt à Sclessin ? Le Standard sort un communiqué officiel

13:30
Cap sur la Coupe d'Allemagne pour Vincent Kompany, qui affiche clairement ses ambitions

Cap sur la Coupe d'Allemagne pour Vincent Kompany, qui affiche clairement ses ambitions

13:00
Vers un tournant majeur : le rôle du VAR pourrait être élargi dès la Coupe du monde 2026

Vers un tournant majeur : le rôle du VAR pourrait être élargi dès la Coupe du monde 2026

12:40

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 10
Hongrie Hongrie 2-3 Irlande Irlande
Portugal Portugal 9-1 Arménie Arménie
Ukraine Ukraine 2-0 Islande Islande
Serbie Serbie 2-1 Lettonie Lettonie
Albanie Albanie 0-2 Angleterre Angleterre
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-3 France France
Israël Israël 4-1 Moldavie Moldavie
Italie Italie 1-4 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 6-0 Slovaquie Slovaquie
Malte Malte 2-3 Pologne Pologne
Montenegro Montenegro 2-3 Croatie Croatie
République tchèque République tchèque 6-0 Gibraltar Gibraltar
Irlande du Nord Irlande du Nord 1-0 Luxembourg Luxembourg
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Lituanie Lituanie
Bulgarie Bulgarie 2-1 Georgie Georgie
Biélorussie Biélorussie 0-0 Grèce Grèce
Pays de Galles Pays de Galles 7-1 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 4-2 Danemark Danemark
Belgique Belgique 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Espagne Espagne 2-2 Turquie Turquie
Autriche Autriche 1-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Suède Suède 1-1 Slovénie Slovénie
Roumanie Roumanie 7-1 Saint-Marin Saint-Marin
Kosovo Kosovo 1-1 Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved