Voici comment suivre en direct et gratuitement le tirage au sort des Diables Rouges ce vendredi soir

Ce vendredi soir, la Belgique connaîtra ses adversaires en phase de groupe de la Coupe du monde 2026. Mais alors, comment suivre en direct le tirage au sort ?

Le début de la cérémonie de ce tirage au sort, qui se tiendra à Washington, est programmé à 18h (heure belge) ce vendredi. La Belgique figure dans le pot 1 et évite alors déjà d’affronter un solide cador dès l’entame du tournoi (l’Espagne, l’Argentine, le Portugal, la France, l’Angleterre, le Brésil, les Pays-Bas et l’Allemagne).

Si vous vous demandez comment suivre ce tirage au sort, sachez que c’est très simple. En effet, la RTBF, qui détient les droits de diffusion de la compétition, diffusera en direct et gratuitement le tirage au sort.

En direct sur Tipik

L’événement sera diffusé en direct sur Tipik. La plage horaire réservée par la RTBF pour ce tirage au sort s’étend de 18h00 jusqu’à 19h41. Il s’agira d’un tirage particulier puisqu’il sera le premier de l’histoire avec 48 équipes.

Chaque groupe comptera au moins un représentant européen, mais jamais plus de deux. Une seule équipe par confédération pourra figurer dans chaque groupe, à l’exception de l’UEFA, qui en compte 16. L’Espagne et l’Argentine, en tête du classement FIFA, seront placées dans des tableaux opposés, tout comme la France et l’Angleterre.

Ce mardi soir, la fédération belge a par ailleurs annoncé les prochains adversaires des Diables Rouges en guise de préparation pour le prochain Mondial. La Belgique se déplacera en Amérique pour affronter les États-Unis et le Mexique.