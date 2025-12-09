Un aller-retour à Paris a fait la différence : le récit du retour d'Ivan Leko au Club de Bruges

Contacté dimanche matin, Ivan Leko a signé son contrat au Club de Bruges dans la foulée, alors qu'il se trouvait à Paris avec sa femme, Tina. Son retour en Venise du Nord s'est dessiné en moins de 24 heures.

C'est dimanche matin, vers onze heures, au lendemain de la défaite du Club de Bruges à Saint-Trond, que Dévy Rigaux, le directeur du football des Blauw & Zwart, a envoyé un message WhatsApp à Ivan Leko, écrivent nos confrères de Het Laatste Nieuws. Les deux hommes se connaissent bien depuis les premiers chapitres que le Croate a écrits à Bruges en tant que joueur.

Après avoir partagé l’enjeu sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise, la veille, avec La Gantoise, Ivan Leko se trouvait alors à Paris avec sa femme, Tina. Il a d’ailleurs failli tomber de sa chaise quand il a compris de quoi Dévy Rigaux souhaitait lui parler... Voulait-il redevenir l'entraîneur du Club de Bruges ?

Un aller-retour en Eurostar qui a fait la différence

Pendant ce temps, une délégation brugeoise, constituée de Dévy Rigaux lui-même, mais aussi du CEO Bob Madou et du directeur sportif Maarten Dedobbeleer, a pris l'Eurostar pour Paris, poursuivent nos confrères de Het Laatste Nieuws, et est revenue avec ce qu’elle était venue chercher : la signature d'Ivan Leko.

La suite s'est enchaînée. La direction brugeoise est rentrée en Venise du Nord et a terminé les démarches de l'éviction de Nicky Hayen, remercié peu de temps après. Hayen a été pris au dépourvu, tout comme la direction de La Gantoise, qui n'a même pas été contactée par le Club de Bruges.

Lundi en fin de journée, la nouvelle était officialisée : Ivan Leko est de retour en Venise du Nord. Le Club de Bruges a depuis pris contact avec La Gantoise, mais les négociations entre les deux clubs n'ont pas duré : les Brugeois ont payé la clause libératoire comprise dans le contrat d'Ivan Leko, évaluée à un million d'euros.