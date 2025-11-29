Duel des Kindermans en Challenger Pro League : "Son cœur est trop mauve pour partir"

Photo: © photonews

Fils de Jean Kindermans, Jonathan (directeur technique du Lierse) et Yannick (entraîneur adjoint des RSCA Futures) s'affrontent ce samedi soir en Challenger Pro League. Une rencontre spéciale pour toute la famille, notée dans le calendrier dès sa publication.

La rencontre de Challenger Pro League de ce samedi soir entre le SK Lierse et les RSCA Futures revêt une dimension particulière pour les frères Jonathan et Yannick Kindermans. Jonathan est le directeur technique du Lierse, tandis que Yannick est entraîneur adjoint chez les Futures.

"J'espère pouvoir m’asseoir confortablement à table pendant les fêtes", plaisante Jonathan dans les colonnes de Het Nieuwsblad avant d’évoquer cette rencontre importante entre les deux fils de Jean Kindermans, coordinateur des jeunes de l'Antwerp depuis février 2024, après avoir occupé ce même rôle pendant près de vingt ans au Sporting d'Anderlecht.

"J'ai entouré cette rencontre en jaune dès la sortie du calendrier. J'ai vraiment hâte d'y être", poursuit Jonathan. De son côté, c'est en mauve que Yannick a marqué la date dans son agenda. "C'est la première fois que l'on s'affronte, ça va ajouter du piquant."

Une première entre les frères Jonathan et Yannick Kindermans

Outre l'aspect familial, ils abordent aussi le côté sportif. Yannick commence : "Nous sommes l'une des équipes les plus prometteuses du championnat, composée de jeunes joueurs qui ont une grande marge de progression. Le Lierse ? Les résultats ne sont pas à la hauteur de leurs attentes, mais je pense qu'ils feront mieux au second tour."

Jonathan, de son côté, apprécie beaucoup les qualités de son frère : "J'aimerais travailler avec lui. Il a une personnalité affirmée, des principes et des automatismes. Il s’adapte toujours au groupe et le fait à la perfection. Mais il est trop attaché à Anderlecht pour partir."

Yannick répond : "Jonathan possède les qualités requises pour faire le lien entre l'équipe première et les U23. Il a une bonne compréhension du football et de l'ADN du club."

Au rayon des pronostics, les propositions fusent. Jonathan mise avec assurance : "3-1 pour le Lierse !" Yannick réplique : "Aïe… Je parie plutôt sur 1-2 pour notre équipe. Le Lierse est toujours plus performant à domicile qu’à l’extérieur, donc dans ce cas précis, ils marqueront au moins un but", conclut-il. Rendez-vous à partir de 20h00 pour connaître la réponse.

