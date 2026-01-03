🎥 Eupen dans la galaxie QSI : premier stage au PSG pour les Pandas, entrés dans une nouvelle dimension

Les joueurs de l'AS Eupen sont partis à Paris pour un stage de huit jours au Campus PSG. Une première concrétisation du partenariat entre les deux clubs depuis le rachat des Pandas par Qatar Sports Investments.

C'est une nouvelle qui marque un tournant dans l'histoire du club : en décembre, l'AS Eupen a été officiellement racheté par Qatar Sports Investments, propriétaire du Paris Saint-Germain.

L'objectif de QSI est de développer un club en Belgique qui pourra clairement soutenir le PSG, et qui doit donc évoluer en première division. Ce sera également l'occasion pour Eupen de récupérer des (jeunes) joueurs qui n'ont pas (encore) leur place au PSG, et pour les Parisiens de repérer l'un ou l'autre profil prometteur chez les Pandas.

En ce début d'année 2026, le partenariat concret entre les deux clubs prend déjà forme, puisque les Eupenois se sont rendus dans la capitale française ce week-end pour un stage au Campus PSG du 2 au 10 janvier.

Eupen en stage au PSG

L'occasion pour les pensionnaires du Kehrweg de travailler dans des infrastructures dernier cri, parmi les meilleures du monde, et d'observer comment les champions d'Europe en titre s'entraînent quotidiennement.

Durant ce stage aura également lieu une rencontre amicale entre l'équipe première du PSG, très probablement fortement remaniée, et celle d'Eupen. Le début d'un partenariat qui devrait propulser l'Alliance vers une autre galaxie.



