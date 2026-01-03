C'est officiel : Igor De Camargo retrouve un banc après son licenciement des Francs Borains

Il ne manquait que l'officialisation et la voici : Igor De Camargo a retrouvé un banc en Challenger Pro League. Il dirigera désormais le Jong Genk.

Igor De Camargo est de retour "à la maison". Non pas au Standard, où le public wallon l'a naturellement bien connu, mais au KRC Genk, son club formateur où il a fait ses débuts professionnels en 2001.

C'est d'ailleurs avec les jeunes que De Camargo va travailler : le Belgo-Brésilien est le nouvel entraîneur du Jong Genk. La nouvelle était dans l'air depuis plusieurs jours et vient d'être officialisée par le club limbourgeois.

De Camargo remplace Van Rumst

De Camargo remplace à ce poste Johan Van Rumst, qui n'est pas licencié mais... promu, puisqu'il devient le T2 de Nicky Hayen sur le banc de l'équipe première du Racing Genk.

Igor De Camargo rebondit un peu plus d'un mois après son licenciement du côté des Francs Borains, où son expérience aura été brève et peu concluante. Il sera désormais l'un des "rivaux" du RFB dans la course au maintien.



De Camargo avait fait ses débuts sur un banc en tant qu'adjoint au RWDM, à partir de la saison 2023-2024. Il avait ensuite été brièvement entraîneur principal en avril 2025, lors des barrages en Challenger Pro League.