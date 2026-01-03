Igor De Camargo balance : "Georges-Louis Bouchez m'a viré en 30 secondes", "une hérésie totale"

Viré des Francs Borains début novembre, Igor De Camargo est le nouvel entraîneur du Jong Genk. Le Belgo-Brésilien est revenu sur son départ du club de Bossu et sur le très bref coup de fil du président Georges-Louis Bouchez.

En signant aux Francs Borains l'été dernier après avoir refusé une offre du Standard pour entraîner son équipe U23, Igor De Camargo ne pensait pas être limogé début novembre, moins de six mois plus tard, après un bilan de 11 points sur 39. Dans un entretien accordé à nos confrères du Soir, le Belgo-Brésilien est revenu sur cet épisode.

"Ce sont les résultats qui sont essentiels. Mais aujourd'hui, les dirigeants se concentrent uniquement sur le retour sur investissement, indépendamment du projet. Celui qu'on avait dessiné avec le directeur sportif Laurent d'Affnay était de repartir de zéro, pour créer une équipe et une structure compétente. Cela ne se fait pas du jour au lendemain."

"C'était un projet à long terme et il est logique de connaître des hauts et des bas, mais la patience n'est pas la vertu de tout le monde. Le club ne possède pas les infrastructures pour jouer le haut de tableau. Croire que les Francs Borains peuvent aujourd'hui concurrencer Beveren, Courtrai et le Beerschot, c'est une hérésie sur tous les plans. Ce n'est pas une critique, mais un constat."

Le bref coup de fil de Georges-Louis Bouchez

Igor De Camargo critique donc le manque de temps qui lui a été accordé par la direction et son président Georges-Louis Bouchez, qui s'était aussi exprimé sur la situation. D'autant que ce dernier ne s'est pas montré très diplomate au moment de lui annoncer son renvoi, au même titre que le directeur sportif Laurent d'Affnay.

"Le président Georges-Louis Bouchez m'a licencié avec un coup de téléphone de 30 secondes. Dans la foulée, j'ai contacté les membres de mon staff pour leur faire part de la nouvelle et les remercier pour leur travail. Dans la même minute, les Francs Borains ont annoncé l'arrivée d'Yves Vanderhaeghe sur les réseaux sociaux."





"Laurent D'Affnay m'a aussi appelé 30 secondes, et puis plus rien. Par contre, des bénévoles et des joueurs m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils avaient apprécié notre collaboration, et ça compte beaucoup pour moi", a conclu Igor De Camargo, qui espère obtenir sa licence pro d'entraîneur en mai 2026 et qui vient d'être nommé sur le banc du Jong Genk, toujours en Challenger Pro League.