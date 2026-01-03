"Il doit être au sommet de sa forme" : Hein Vanhaezebrouck prévient un Diable Rouge avant la Coupe du monde

Rudi Garcia a eu du mal à remplacer Romelu Lukaku durant sa blessure. Le sélectionneur a multiplié les essais, sans trouver des solutions convaincantes.

Trouver un remplaçant à Romelu Lukaku a été un calvaire pour Rudi Garcia. Le sélectionneur a tenté de lancer Loïs Openda, mais le buteur de la Juventus n'a pas réussi à convaincre avec les Diables Rouges.

Heureusement, le retour de Big Rom approche. Blessé au genou depuis le mois d’août, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection a manqué au groupe. Garcia a essayé beaucoup de choses et testé plusieurs systèmes.

Pas d'alternative ?

Pour le consultant Hein Vanhaezebrouck, Lukaku est indispensable, mais à une seule condition : être à 100 %. "Nous n'avons pas d'alternative, mais Romelu doit être au sommet de sa forme pour peser sur les défenses." a expliqué l'ancien coach de La Gantoise sur Het Nieuwsblad.

Vanhaezebrouck insiste sur le physique du joueur. "S’il est en forme, il peut suivre le rythme et être dangereux. Sinon, il restera planté là à attendre." Certains ont encore en tête le match contre la Croatie lors de la Coupe du monde 2022. Lukaku avait manqué toutes ses occasions et la Belgique avait été éliminée de la compétition.


La Belgique débutera sa Coupe du monde le 15 juin face à l’Égypte. Le milieu ne manque pas de solutions. "Là, on a l’embarras du choix", rappelle Vanhaezebrouck, en citant Tielemans, Vanaken, De Bruyne, Raskin ou Onana.

