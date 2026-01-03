Le coach de deux Diables Rouges pourrait remplacer Maresca à Chelsea

Enzo Maresca n'est plus l'entraîneur de Chelsea. Et le nom de successeur pourrait déjà être connu : le candidat n°1 serait l'actuel entraîneur du Racing Strasbourg.

Cela n'étonnera pas grand monde, compte tenu des connections entre Chelsea et le Racing Strasbourg, également propriété de Todd Boehly : Liam Rosenior (41 ans), actuel entraîneur du club alsacien, serait en pole position pour succéder à Enzo Maresca.

Après que la relation entre Maresca et ses dirigeants se soit dégradée ces dernières semaines, l'Italien a en effet quitté son poste en ce tout début d'année 2026. Avec 15 points de retard sur la tête au moment du Nouvel An, Chelsea vit une saison compliquée.

Liam Rosenior dirigera le match de ce week-end à Nice

Selon les informations du journal français L'Equipe, les discussions se seraient multipliées ces dernières heures entre Chelsea et Strasbourg - qui risque fort de ne pas vraiment avoir son mot à dire et de devoir laisser filer son coach. Le Racing réalise une excellente saison et est actuellement 7e de Ligue 1.

Le changement ne devrait pas avoir lieu dès ce week-end : Liam Rosenior devrait bel et bien diriger le RC Strasbourg ce week-end pour le déplacement à Nice. Cela devrait cependant être son dernier match à la tête des Alsaciens.


L'année va donc commencer avec du changement au programme pour nos deux compatriotes strasbourgeois, Diego Moreira et Mike Penders

