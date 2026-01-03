Le futur casse-tête de Rudi Garcia ? Un Diable Rouge repris une fois sort une grosse prestation en Serie A

Mandela Keita impressionne en Serie A avec Parme.Le milieu belge pourrait rebattre les cartes chez les Diables Rouges.

Mandela Keita est en train de faire taire les sceptiques du côté de Parme. Depuis son départ de l'Antwerp en août 2024, le milieu belge rongeait son frein avec un temps de jeu limité.

Il a été monstrueux au milieu de terrain samedi soir face à Sassuolo. Élu homme du match, il n’a quasiment raté aucun ballon avec 94 % de passes réussies malgré le partage. Pas le genre de joueur qui empile les buts, mais son impact physique et sa lecture du jeu stabilisent son équipe.

Objectif Diabe Rouge ?

Ce retour au premier plan tombe à pic pour celui qui n’a plus porté le maillot des Diables depuis octobre 2023. À l’époque, Domenico Tedesco lui avait offert sa seule sélection, avant qu’il ne disparaisse des radars.

Pour le sélectionneur Rudi Garcia, c'est peut-être un nouveau dossier épineux à gérer avant de rendre sa liste pour la Coupe du monde 2026. Keita joue régulièrement, il est en forme et apporte de la sérénité...





S'il y a une place à prendre, c'est lors des matchs amicaux de mars contre le Mexique et les USA. Ce sera un avant-dernier test sur le sol américain avant que Garcia ne rende sa liste finale.