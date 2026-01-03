Le futur casse-tête de Rudi Garcia ? Un Diable Rouge repris une fois sort une grosse prestation en Serie A

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Le futur casse-tête de Rudi Garcia ? Un Diable Rouge repris une fois sort une grosse prestation en Serie A

Mandela Keita impressionne en Serie A avec Parme.Le milieu belge pourrait rebattre les cartes chez les Diables Rouges.

Mandela Keita est en train de faire taire les sceptiques du côté de Parme. Depuis son départ de l'Antwerp en août 2024, le milieu belge rongeait son frein avec un temps de jeu limité.

Il a été monstrueux au milieu de terrain samedi soir face à Sassuolo. Élu homme du match, il n’a quasiment raté aucun ballon avec 94 % de passes réussies malgré le partage. Pas le genre de joueur qui empile les buts, mais son impact physique et sa lecture du jeu stabilisent son équipe.

Objectif Diabe Rouge ?

Ce retour au premier plan tombe à pic pour celui qui n’a plus porté le maillot des Diables depuis octobre 2023. À l’époque, Domenico Tedesco lui avait offert sa seule sélection, avant qu’il ne disparaisse des radars.

Pour le sélectionneur Rudi Garcia, c'est peut-être un nouveau dossier épineux à gérer avant de rendre sa liste pour la Coupe du monde 2026. Keita joue régulièrement, il est en forme et apporte de la sérénité...

S'il y a une place à prendre, c'est lors des matchs amicaux de mars contre le Mexique et les USA. Ce sera un avant-dernier test sur le sol américain avant que Garcia ne rende sa liste finale.

📷 Un Youri Tielemans record : les chiffres de patron du Diable Rouge ce samedi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/01: Vandenbergh - Bozhinov - Gigot

Bruges va perdre un pilier, mais aurait déjà un oeil sur un remplaçant

La Gantoise aurait une piste étonnante pour se renforcer cet hiver

OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise annonce sa première recrue hivernale

Pas de foot en Wallonie ce soir : remise générale en D2 et D3 ACFF !

Le dernier tournoi de Romelu Lukaku ? Vincent Mannaert donne son avis !

🎥 Tielemans donne un assist... et le concurrent de Matz Sels se ridiculise

Un grand club belge manquera le gala du Soulier d'Or

Le coach de deux Diables Rouges pourrait remplacer Maresca à Chelsea

Un ancien joueur de Virton gravement blessé dans l'incendie de Crans Montana

Le départ d'un excédentaire anderlechtois se précise, mais pas en D1A

C'est officiel : Igor De Camargo retrouve un banc après son licenciement des Francs Borains

Loïs Openda en ballotage : le Liégeois va vivre des semaines cruciales à la Juventus

🎥 Eupen dans la galaxie QSI : premier stage au PSG pour les Pandas, entrés dans une nouvelle dimension

Igor De Camargo balance : "Georges-Louis Bouchez m'a viré en 30 secondes", "une hérésie totale"

Pourquoi Koni De Winter entre dans un moment décisif... pour la Coupe du monde : "Les critiques m'ont blessé"

Un ancien Diable Rouge limogé de son nouveau poste d'entraîneur après six mois

Les premiers matchs officiels de 2026 : on jouera bien en Belgique ce 3 janvier

Près de trois mois de blessure : quand Zeno Debast fera-t-il son retour ?

Avant Kerk et Janssen, l'Antwerp pourrait perdre un autre titulaire dès début janvier

Parti de Belgique pour 8 M€, indésirable aujourd'hui : une belle opportunité pour les clubs de la Pro League

Viré après six mois, cette légende de la Pro League a manqué ses débuts comme entraîneur

Grosse affiche pour Tom Saintfiet, beaucoup d'anciens de Pro League : la CAN entre dans le vif du sujet

L'AC Milan reprend la tête : comment ont presté Alexis Saelemaekers et Koni De Winter ?

À 78 ans, Dick Advocaat vers un nouveau défi après la Coupe du monde ? "Qui voudrait encore de moi ?"

C'est encore très loin d'être gagné, mais...un Angulo pourrait en cacher un autre à Anderlecht

Jesper Fredberg n'avait pas visé dans le mille : le premier transfert sortant d'Anderlecht se précise

Près de sept millions dépensés mais aucune titularisation : Leko emmène un revenant en stage

"J'ai rapidement compris" : l'anecdote marquante de David Hubert sur le tout jeune Kevin De Bruyne

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/01: Batshuayi - Stassin - Raskin

Il aurait même pu retourner en Angleterre : ces autres clubs qui ont tenté le coup pour Christian Benteke

Officiel : Vincent Kompany joue un sale coup à Pep Guardiola et Manchester City

🎥 Quel sauvetage sur la ligne ! Jeremy Doku proche d'un but de classe mondiale pour son retour

D'Eupen à Glasgow : un ancien bourreau du Standard en super forme aux côtés de Nicolas Raskin

Ca va bouger en 2026 pour ces Belges... dès cet hiver ?

