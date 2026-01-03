Loïs Openda en ballotage : le Liégeois va vivre des semaines cruciales à la Juventus

Loïs Openda en ballotage : le Liégeois va vivre des semaines cruciales à la Juventus
Photo: © photonews

Loïs Openda est en ballotage pour une place de titulaire à la Juventus. Le Diable Rouge devrait débuter la rencontre ce samedi contre Lecce, mais ne devrait pas la terminer.

Fin décembre, Loïs Openda a mis fin à une disette de près de neuf mois en inscrivant son premier but sous les couleurs de la Juventus, face à l'AS Rome. Un premier but qui doit redonner confiance au Diable Rouge, à un moment crucial de la saison.

La Vieille Dame aura en effet l'obligation de lever l'option d'achat évaluée à 45 millions d'euros de son prêt du RB Leipzig si elle termine la saison dans le top 10 de la Série A, ce qui semble évidemment acquis.

Cependant, le faible rendement de Loïs Openda ne lui garantit aucun temps de jeu, d'autant que Luciano Spalletti a mis en place un système avec un seul attaquant de pointe.

C'est maintenant que Loïs Openda doit se montrer

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le Liégeois devrait tout de même débuter la rencontre face à Lecce, ce samedi, mais ne devrait pas la finir. Il doit en effet se partager le temps de jeu avec Jonathan David, lui aussi en manque de confiance. "Ils joueront tous les deux, mais pas en même temps", a déclaré Spalletti en conférence de presse, ce vendredi.

Privé de Dusan Vlahovic, blessé depuis fin novembre, Luciano Spalletti installe une vive concurrence entre le Diable Rouge et le Canadien passé par La Gantoise. Une concurrence qui aurait pu être renforcée par le retour d'Arkadiusz Milik, blessé depuis plus d'un an. Mais le Polonais est victime d'une rechute, écrit le quotidien italien, et manquera encore les deux prochaines semaines.

À six mois de la Coupe du monde, Loïs Openda est donc à un tournant de sa saison et doit valider sa place de titulaire à la Juventus. Auteur de vingt buts en championnat dans ses trois anciens clubs (Vitesse Arnhem, Lens, Leipzig), le Diable Rouge n'a besoin que d'un peu de confiance pour relancer la machine, et un but face à Lecce ce samedi pourrait lui faire le plus grand bien.

Suis Juventus - Lecce en live sur Walfoot.be à partir de 18:00.

