Un ancien Diable Rouge limogé de son nouveau poste d'entraîneur après six mois

Après avoir arrêté sa carrière de joueur l'été dernier, Kevin Vandenbergh a pris les rênes du KFC Houtvenne, en D1 VV. L'ancien Diable Rouge a néanmoins été limogé après six mois.

Sélectionné pour la première fois par Aimé Antheunis, Kevin Vandenbergh a disputé 13 rencontres avec les Diables Rouges, dans une période compliquée de la sélection nationale, entre 2005 et 2007.

Passé par Westerlo, Genk, Eupen, Malines et le Germinal Beerschot durant sa carrière, l'ancien avant-centre, aujourd'hui âgé de 42 ans, avait rejoint Dessel en 2015 pour continuer à pratiquer sa passion tout en sortant progressivement du circuit professionnel.

Entraîneur des jeunes de Westerlo depuis 2021, il cumulait avec un poste de joueur-entraîneur au SK Ramsel, en P3 anversoise, qu'il a quitté l'été dernier pour s'asseoir sur le banc du KFC Houtvenne, en D1 VV.

Kevin Vandenbergh viré de son poste d'entraîneur

Un autre club de la région anversoise, désireux de se maintenir au troisième échelon du football belge. Toutefois, après six mois compliqués et un bilan de 17 points sur 48 l'ayant mené à la 14e place (sur 16), Kevin Vandenbergh a été démis de ses fonctions ce vendredi.



Interrogé par Het Nieuwsblad, il ne se veut pas fataliste et se met déjà à la recherche d'un nouveau défi. "Je suis ouvert à toutes les possibilités : les clubs amateurs ambitieux, un retour sur le banc d'une équipe de jeunes, ou même pour commencer à travailler dans le monde professionnel… Et je n'exclus pas non plus un retour à Westerlo, pour le moment", a-t-il déclaré.