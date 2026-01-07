Les Sang et Marine ont débuté leur stage à la mer

Photo: FC Liège
Le RFC Liège fera son retour à la compétition le 17 janvier prochain. Les Sang et Marine ont bien profité de leur congé et ont entamé ce lundi un stage à la mer.

Avant la reprise estivale, les Liégeois étaient déjà partis en stage à la mer. "Une tradition courante qui permet au groupe de se recentrer après une période sans compétition", écrit le RFC Liège.

Sur le compte LinkedIn du club, on peut y découvrir des photos des joueurs en train de s’amuser. Celles-ci semblent toutefois dater d’un précédent stage.  On les voit notamment participer à un jeu de coordination, où plusieurs d’entre eux se tiennent debout sur une longue planche en bois, chacun tenant une corde, avec pour objectif d’avancer ensemble.

Une photo souvenir dans un cadre photo touristique a également été partagée par le RFC Liège. Plusieurs joueurs se sont carrément jetés à l’eau. Ces images semblent cependant elles aussi provenir du stage de cet été.  

Un retour prévu bientôt

Le 17 janvier prochain, le RFC Liège reprendra le championnat. Les Sang et Marine recevront les Francs Borains. Ils espèrent évidemment entamer cette seconde partie de saison par une victoire.

Avant la trêve, les Liégeois s’étaient imposés lors de leur dernier match. Ils étaient venus à bout du RWDM à l’extérieur sur le score de 0-3.

FC Liège

 Journée 20
RFC Seraing RFC Seraing 16/01 RWDM Brussels RWDM Brussels
Jong Genk Jong Genk 16/01 Lommel SK Lommel SK
RSCA Futures RSCA Futures 17/01 La Gantoise La Gantoise
Eupen Eupen 17/01 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 17/01 KV Courtrai KV Courtrai
FC Liège FC Liège 17/01 Francs Borains Francs Borains
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 18/01 KSC Lokeren KSC Lokeren
Beerschot Beerschot 18/01 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
