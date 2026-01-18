Fausse alerte en Angleterre : le dossier Aron Donnum agite le mercato

Aron Donnum est aujourd'hui actif à Toulouse. Mais l'ancien du Standard ne devrait pas s'éterniser en Ligue 1.

L'un de ses derniers matchs sous le maillot du Standard, Aron Donnum l'avait disputé au Mambourg, brassard de capitaine autour du bras. Mais l'offre de Toulouse en toute fin de mercato avait bouleversé les plans de la direction.

Les 4,5 millions proposés ont été une belle bouffée d'air frais pour la trésorerie mais avaient privé Carl Hoefkens de son capitaine. Depuis, l'international norvégien s'est imposé comme une valeur sûre en Ligue 1.

En instance de départ

Donnum a sorti une première partie de saison très concluante, avec 4 buts et 3 assists. De quoi attirer l'attention de plusieurs recruteurs. Il a ainsi été cité avec insistance à Blackburn ces derniers jours. Mais la rumeur a finalement été démentie par le média LesViolets.com, qui suit l'actu du TFC.

Les sources anglaises à l'origine de cette agitation se sont aussi rétractées. Mais le cas du joueur reste assez ambigu. L'ailier de 27 ans est encore sous contrat à Toulouse jusqu'en 2027. Le club ne veut en aucun cas le voir partir gratuitement dans un an et demi.



Aron Donnum devrait donc s'en aller cet hiver ou l'été prochain. Prolonger ? Ce serait tout sauf à l'ordre du jour et contraire à la politique sportive du TFC. Son départ ne devrait donc être qu'une question de temps.