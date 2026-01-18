Le plus gros transfert d'un Belge cet hiver ? Un géant espagnol prépare son offre

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Le plus gros transfert d'un Belge cet hiver ? Un géant espagnol prépare son offre
Photo: © photonews

L'Atlético de Madrid tente à nouveau de recruter Matías Fernández-Pardo. Le belgo-espagnol ne serait pas contre un transfert définitif.

L'Atlético de Madrid revient à la charge pour Matías Fernández-Pardo. Le club espagnol veut le jeune attaquant de Lille pour booster son attaque. Selon les informations du journal AS, le dossier est en bonne voie.

Le joueur de 20 ans, né à Bruxelles, réalise un bon début de saison avec Lille. En Ligue 1, il a marqué deux buts et donné trois passes décisives. Rapide et très à l'aise balle au pied, il attire logiquement l'attention.

Lille l'avait recruté pour 11,5 millions d'euros à La Gantoise en août 2024, mais sa valeur a grimpé. Aujourd'hui, le site Transfermarkt l'évalue à environ 20 millions d'euros, une somme que l'Atlético Madrid serait prêt à mettre sur la table.

Un nouveau club pour passer un cap

Le joueur ne cache plus son envie de franchir un nouveau cap. Absent lors du dernier match contre le PSG à cause d'une petite gêne physique, il devrait vite retrouver les terrains.


L'objectif de l'Atlético est d'apporter du sang neuf après plusieurs départs importants. Le club espagnol prépare l'avenir tout en s'offrant une solution offensive capable de faire la différence dès ses premiers matchs.

