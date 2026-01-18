Toutes les offres refusées, sauf une : Julien Duranville a fait son choix

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Toutes les offres refusées, sauf une : Julien Duranville a fait son choix

Le transfert de Julien Duranville entre dans sa phase décisive. Le Borussia Dortmund et le joueur ont désormais tranché.

Le FC Bâle s'est manifesté il y a deux jours pour Julien Duranville et semble passer à la vitesse supérieure. Le club suisse cherche des renforts en attaque depuis un moment.

Selon le journaliste Florian Plettenberg, les deux clubs sont proches d'un accord. Les discussions touchent à leur fin et il ne reste plus que quelques détails à régler dans le contrat.

Un prêt, la meilleure solution

Dortmund est ouvert à un départ temporaire, car Duranville a absolument besoin de temps de jeu. Un prêt est considéré comme l'option la plus logique. Le club allemand aurait mis de côté toutes les autres propositions.

Le joueur a choisi la Suisse

Duranville, qui a peu joué à Dortmund, serait très favorable à un départ vers Bâle. Plettenberg précise que le joueur a refusé toutes les autres offres. Le choix est clair pour le club et pour le joueur.


Bâle compte sur lui pour booster l'équipe dès son arrivée. Il ne reste plus qu'à se mettre d'accord sur qui paie quoi. Dortmund pense que Bâle est le club parfait pour qu'il progresse tranquillement.

Commentaire
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

