🎥 Diego Moreira plante son second but de la semaine, pas de clean sheet pour Mike Penders

Diego Moreira s'est offert son second but de la semaine dimanche après-midi en Ligue 1. Le Diable Rouge a ouvert le score pour Strasbourg face à Metz.

Les Alsaciens affrontaient les Messins pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Mike Penders et Diego Moreira étaient alignés dans le onze de base pour débuter cette rencontre.

Le natif de Liège a inscrit le premier but de la partie à la 12e minute de jeu. Superbement lancé en profondeur par Julio Enciso, le joueur belge s'est avancé avant de parfaitement conclure en plaçant le ballon sur le côté gauche du but défendu par Jonathan Fischer.

Strasbourg a finalement pris les trois points en s'imposant sur le score de 2-1 face à la lanterne rouge de la Ligue 1. Le club alsacien a cependant vu Gauthier Hein égaliser à la 24e minute de jeu sur penalty avant que Martial Godo ne plante le dernier but du match à la 43e minute de jeu pour offrir la victoire à son équipe. Diego Moreira a été élu homme du match.

🇫🇷 | Diego Moreira s’offre un 2️⃣e but en 2️⃣ matches ! 🇧🇪🤩 #RCSAFCM pic.twitter.com/QG8EGUlDq8 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 18, 2026

Troisième but de la saison pour Diego Moreira

Le but inscrit par Diego Moreira est son troisième toutes compétitions confondues cette saison, mais c'est surtout son deuxième but en deux matchs. Il avait déjà marqué en Coupe de France contre l'US Avranches plus tôt dans la semaine. Son premier but inscrit cette saison remonte au 17 octobre lors du match nul du PSG face à Strasbourg au Parc des Princes (3-3).



Le prochain match de Strasbourg aura lieu ce dimanche. Les hommes de Gary O'Neil se déplaceront à Lille pour affronter le LOSC, un match entre le 5e (Lille) et le 7e du championnat (Strasbourg), comptant pour la 19e journée de Ligue 1.